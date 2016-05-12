بالصور.. نجوم العالم يتألقون على سجادة كان الحمراء

نشرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية، مجموعة صور لأهم وألمع نجوم العالم، خلال مرورهم على السجادة الحمراء لمهرجان كان Cannes السينمائي، الذي انطلق مساء الاربعاء بدورته الـ 69 في مدينة كان الفرنسية، بفيلم Café Society للمخرج الشهير وودي ألن Woody Allen.

حفل الإفتتاح الذي أقيم داخل قصر المهرجانات في شارع لاكروازييت الشهير كما تجري العادة كل عام، استحوذ على إهتمام المتابعين والنجوم ووسائل الإعلام كافة، كما أحيط بتدابير وإجراءات استثنائية لضمان تحقيق الأمن، في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها فرنسا عقب هجمات باريس وهجمات أخرى في آذار/مارس الماضي.

وقال مدير المهرجان تييري فريمو Thierry Frémaux: "عندما نكبر سنقول لأطفالنا..هل تعلمون لقد كنت أعيش في وقت أفلام وودي ألن Woody Allen. أعتقد أنه واحد من أعظم صانعي الأفلام. ورغم أن ألن لم ينافس بأفلامه على جوائز المهرجان، إلا أنها المرة الثالثة التي يعرض له فيلم في حفل الافتتاح".

ويقول الناقد والصحفي في مجلة Variety جاي ويسبرج: "المنافسة هذا العام تقتصر تقريباً على نجوم كان المفضلين.النجوم الأعزاء لدى كان".

وتابع :"فريمو من النوع الذي يحب أن يمنح الجوائز لأصدقائه. من النوع الذي يحب أن يجد الناس الذين يعرفهم يعودون للمهرجان عاماً بعد الآخر".