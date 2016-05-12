علماء يطورون أداة لقياس وظائف الرئة باستخدام "الموبايل"

الملايين من الناس فى جميع أنحاء العالم يعانون من الأمراض الرئوية المزمنة التى تتطلب الرصد الدقيق، ولقياس شدة هذه الأمراض عادة يتطلب أجهزة قياس التنفس ووظائف الرئة للمرضى.

وفى هذا السياق، نجح فريق من الباحثين فى تطوير أداة جديدة لقياس وظائف الرئة بدقة عن طريق الموبايل وتسمى “SpiroCall”، والتى تسمح للمرضى قياس وظائف الرئة على أى هاتف.

وقد أجريت هذه التقنية فقط فى الوحدات الصحية، ولكن قياس التنفس فى المنزل يجب أن يكتسب القبول من المجتمع الطبى لاكتشاف تفاقم الرئة وعلاج أمراض الرئة المزمنة.

والآن، تم تطوير أداة استشعار جديدة من قبل فريق من علوم الكمبيوتر والهندسة وباحثين الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن (UW)، يمكنها أن تقيس وظيفة الرئة بدقة عبر مكالمة هاتفية بسيطة.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الناس فى الدول النامية الذين لديهم الربو ، والتليف الكيسى، أو غيرها من أمراض الرئة المزمنة ليس لديهم وسيلة لقياس مدى صحة عمل رئاتهم خارج العيادة أو المستشفى.

وأوضح العلماء أن الخدمة الجديدة التى تدعى “SpiroCall”، تسمح للمرضى بأداء قياس التنفس على أى هاتف، عن طريق أخذ نفس عميق ثم إخراج الزفير بأقصى سرعة ممكنة، ليستقبلها ميكروفون الهاتف ويرسل البيانات إلى البرنامج، والذى يستخدم خوارزميات تعلم الآلة لتحويل البيانات إلى قياسات معيارية ويرسل للمرضى الاستجابة.

وأضاف العلماء أنهم يعملون على تطوير التطبيق للهواتف الذكية ويدعونه “SpiroSmart”، لقياس وظائف الرئة بدقة، ونشر التقرير عبر الموقع العلمى “techtimes”، وذلك فى الحادى عشر من شهر مايو الحالى.

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