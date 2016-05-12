سقوط "العريبى" وبحوزته 4 كيلو حشيش و 80 ألف جنيه بالضبعة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطروح، بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائى بالحمام ووحدة مباحث قسم شرطة الضبعه وقوات الأمن المركزى وكلاب الأمن والحراسة، من ضبط متهم شهرته فهمى العريبى وبحوزته 4 كيلو حشيش ومبلغ 80 ألف و180 جنيه.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، أن معلومات وردت عن قيام "فهمى ح ح ع" وشهرته فهمى العريبى- مواليد 1967، بدون عمل، مقيم عزبة العريبات بدائرة قسم شرطة الضبعه- بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة جوهر الحشيش المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم 9865 ج ه ع وبحوزته 20 طربة من جوهر الحشيش المخدر و 66 قطعه مختلفة الأحجام وزنت جميعها حوالى 4 كيلوجرام و 3 هاتف محمول ومبلغ مالى 80 ألف و 180 جنيه .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء والسيارة لترويج المواد المخدرة .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الضبعه.

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