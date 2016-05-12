برج الأسد حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:تتعرض لعدد من الضغوط حاليا فى العمل إلا أنها ستنتهى خلال أيام معدودة ، فكن متفائل ، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السارة.
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على الصعيد العاطفي:أما حياة برج الأسد فهى غير مستقرة على الاطلاق ، فالقلق و الاضطرابات تسيطر عليكما ، حاول أن تبادر و تكون اكثر رومانسية ، و لا تفكر فى الماضى.
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برج الأسد على الصعيد الصحي:ازمات صحية متتالية ستكون ضحيتها ، فانت تحتاج لفترة طويلة من الراحة لتستعيد نشاطك و حيويتك التى فقدتها مؤخرا ، و اضرابات المعدة التى تصيبك فحلها هو الابتعاد عن " الوجبات السريعة " .
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد الكثير من الاحداث التى ستغير حياتك اليومية تماما و تبعدك عن " الروتين " .
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