برج الأسد حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> تتعرض لعدد من الضغوط حاليا فى العمل إلا أنها ستنتهى خلال أيام معدودة ، فكن متفائل ، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السارة. على الصعيد العاطفي:

> أما حياة برج الأسد فهى غير مستقرة على الاطلاق ، فالقلق و الاضطرابات تسيطر عليكما ، حاول أن تبادر و تكون اكثر رومانسية ، و لا تفكر فى الماضى. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> ازمات صحية متتالية ستكون ضحيتها ، فانت تحتاج لفترة طويلة من الراحة لتستعيد نشاطك و حيويتك التى فقدتها مؤخرا ، و اضرابات المعدة التى تصيبك فحلها هو الابتعاد عن " الوجبات السريعة " . توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد الكثير من الاحداث التى ستغير حياتك اليومية تماما و تبعدك عن " الروتين " .

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شبكةعيونالإخبارية

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