برج الثور حظك اليوم الخميس 12 /5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:استقرارك فى الصعيد المهنى ينعكس على حياتك اليومية بشكل إيجابى جدا ، فحالتك المزاحية التى تحسنت مؤخرا قد تدفعك لتقديم الكثير من الأفكار التى تجعلك متميزا فى عملك ، فلا تتردد من إبراز مهاراتك التى تميزك وأهمها الطموح والإصرار على النجاح.
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على الصعيد العاطفي:اما حياة برج الثور العاطفية فهى مضطربة بعض الشيء ، فشريكك يتعامل معك بغموض شديد و هو ما يثير القلق بتفكيرك عن مصير علاقتكما.
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برج الثور على الصعيد الصحي:حالتك الصحية جيدة، واتباعك المستمر لعادات الغذاء السليمة يجعلك فى أفضل حال، إضافة إلى أنك بحاجه للتجديد فى حياتك اليومية ، فالسفر أفضل طريقة لتحسن حالتك المزاجية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور سلسلة من النجاحات يحققها الفترة المقبلة بمعاونة عدد من المقربين له.
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