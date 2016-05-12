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برج الثور حظك اليوم الخميس 12 /5/2016

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برج الثور حظك اليوم الخميس 12 /5/2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 12 /5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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استقرارك فى الصعيد المهنى ينعكس على حياتك اليومية بشكل إيجابى جدا ، فحالتك المزاحية التى تحسنت مؤخرا قد تدفعك لتقديم الكثير من الأفكار التى تجعلك متميزا فى عملك ، فلا تتردد من إبراز مهاراتك التى تميزك وأهمها الطموح والإصرار على النجاح.

على الصعيد العاطفي:
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اما حياة برج الثور العاطفية فهى مضطربة بعض الشيء ، فشريكك يتعامل معك بغموض شديد و هو ما يثير القلق بتفكيرك عن مصير علاقتكما.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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حالتك الصحية جيدة، واتباعك المستمر لعادات الغذاء السليمة يجعلك فى أفضل حال، إضافة إلى أنك بحاجه للتجديد فى حياتك اليومية ، فالسفر أفضل طريقة لتحسن حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور سلسلة من النجاحات يحققها الفترة المقبلة بمعاونة عدد من المقربين له.
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مصر 365

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