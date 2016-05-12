برج السرطان حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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أنت لاتحب الانتظار ولا تحتمله لذلك حاول أن تتأنى قليلاً حتى لا تجد نفسك امام قرارات صادمة تندم عليها فيما بعد، لا يمكن أن تتخطى عدد كبير من المراحل دون أن تقف عند كل مرحلة لوقت معين، وستُمنح فرصة اغتنمها وحقق طموحاتك المتعلقة بالعمل.هناك شخص يحاول التدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك ما إن كنت ستوافق ام لا، فأنت تتمتع بشخصية رومانسية وإحساس عال وتعبر عنه بصدق.تبدو فى حالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى أن تهمل فى الطعام وتفرط فيه وتفسد ما فعلته طيلة الفترة الماضية، حاول ان تمارس الرياضة وتتناول الزبادى و اللبن الرايب ليساعدك على الهضم، وحاول أن تنغمس فى المهام التى تنطوى على حركة عالية.تواجه بعض المشاكل مع العلاقات المتشابكة والأحدايث مزدوجة المعانى وتعانى من مشاكل متكررة مع سوء فهم الناس لك، ولكن يمكنك تجاوز كل هذه المشاكل ،لذلك عليك أن تتحلى بالصبر وتمشى وفقاً لخطة مدروسة وخطوات محسوبة بعيداً عن التفكير العشوائى.