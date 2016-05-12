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برج السرطان حظك اليوم الخميس 12/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 12/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 12/5/2016

على الصعيد المهني:
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أنت لاتحب الانتظار ولا تحتمله لذلك حاول أن تتأنى قليلاً حتى لا تجد نفسك امام قرارات صادمة تندم عليها فيما بعد، لا يمكن أن تتخطى عدد كبير من المراحل دون أن تقف عند كل مرحلة لوقت معين، وستُمنح فرصة اغتنمها وحقق طموحاتك المتعلقة بالعمل.

على الصعيد العاطفي:
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هناك شخص يحاول التدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك ما إن كنت ستوافق ام لا، فأنت تتمتع بشخصية رومانسية وإحساس عال وتعبر عنه بصدق.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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تبدو فى حالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى أن تهمل فى الطعام وتفرط فيه وتفسد ما فعلته طيلة الفترة الماضية، حاول ان تمارس الرياضة وتتناول الزبادى و اللبن الرايب ليساعدك على الهضم، وحاول أن تنغمس فى المهام التى تنطوى على حركة عالية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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تواجه بعض المشاكل مع العلاقات المتشابكة والأحدايث مزدوجة المعانى وتعانى من مشاكل متكررة مع سوء فهم الناس لك، ولكن يمكنك تجاوز كل هذه المشاكل ،لذلك عليك أن تتحلى بالصبر وتمشى وفقاً لخطة مدروسة وخطوات محسوبة بعيداً عن التفكير العشوائى.
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مصر 365

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