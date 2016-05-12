برج العذراء حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

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حالة من التوتر الشديد تصيب مواليد برج العذراء الايام القليلة المقبلة فى صعيد العمل ، اخرج من الطاقة السلبية التى تحيطك و أعمل بجد حتى تجد ردود افعال ايجابية مع كل من حولك .لا تجعل الحب و العاطفية يسيران حياتك بشكل كبير، ولا تنجرف وراء مشاعرك فقد تجعلك فى مكان آخر بعيد تماما عن الذى تتمناه، فاحكم مشاعرك بعض الشىء.التزم بتعليمات الطبيب المختص ، فأنت فى حاجة للوصول لحالة الاستقرار الصحى ، فكن حذر و تناول الاطعمة المفيدة .يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج العذراء أن إهمالك لأسرتك يضعك محط انتقاد المقربين إليك، استمرار حالة التوتر الموجودة فى العمل و التى تتطلب منك الحسم و الجدية .