أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الخميس 12/5/2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الخميس 12/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 12/5/2016

على الصعيد المهني:
>

حالة من التوتر الشديد تصيب مواليد برج العذراء الايام القليلة المقبلة فى صعيد العمل ، اخرج من الطاقة السلبية التى تحيطك و أعمل بجد حتى تجد ردود افعال ايجابية مع كل من حولك .

على الصعيد العاطفي:
>

لا تجعل الحب و العاطفية يسيران حياتك بشكل كبير، ولا تنجرف وراء مشاعرك فقد تجعلك فى مكان آخر بعيد تماما عن الذى تتمناه، فاحكم مشاعرك بعض الشىء.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>

التزم بتعليمات الطبيب المختص ، فأنت فى حاجة للوصول لحالة الاستقرار الصحى ، فكن حذر و تناول الاطعمة المفيدة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
>

يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج العذراء أن إهمالك لأسرتك يضعك محط انتقاد المقربين إليك، استمرار حالة التوتر الموجودة فى العمل و التى تتطلب منك الحسم و الجدية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى