برج العذراء حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:حالة من التوتر الشديد تصيب مواليد برج العذراء الايام القليلة المقبلة فى صعيد العمل ، اخرج من الطاقة السلبية التى تحيطك و أعمل بجد حتى تجد ردود افعال ايجابية مع كل من حولك .
>
على الصعيد العاطفي:لا تجعل الحب و العاطفية يسيران حياتك بشكل كبير، ولا تنجرف وراء مشاعرك فقد تجعلك فى مكان آخر بعيد تماما عن الذى تتمناه، فاحكم مشاعرك بعض الشىء.
>
برج العذراء على الصعيد الصحي: التزم بتعليمات الطبيب المختص ، فأنت فى حاجة للوصول لحالة الاستقرار الصحى ، فكن حذر و تناول الاطعمة المفيدة .
>
توقعات علماء الفلك لبرج العذراءيتوقع علماء الفلك أن مواليد برج العذراء أن إهمالك لأسرتك يضعك محط انتقاد المقربين إليك، استمرار حالة التوتر الموجودة فى العمل و التى تتطلب منك الحسم و الجدية .
>
>