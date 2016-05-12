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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 12/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 12/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 12/5/2016

على الصعيد المهني:
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حان الوقت للتركيز على مواهبك أن تكف عن القلق بشأن نقاط الضعف الخاصة بك فالأيام المقبلة هى عصر انتصار بالنسبة لك، ويجب أن تكون صارمًا وحاسمًا مع الاستراتيجية الخاصة بك وأن تكون دقيقا فى كلماتك.

على الصعيد العاطفي:
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اليوم تجمع بعض المعلومات القليلة ولكنها مهمة عن شريك حياتك وستساعدك على تكوين رأى بخصوصه وتفسر اخيرا الاشارات المربكة التى كان يرسلها لك لبعض الوقت، وبعض المعلومات التى تحصل عليها اليوم قد تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه الغامض بالنسبة لك ويؤثر بالتالى على مسار علاقتك به فى المستقبل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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تبدأ اليوم روتينًا ثابتًا للحفظا على صحتك ورغم أنك لا تشعر بتغيير أو تحسن فورى هذه الأيام أو فى هذه المرحلة إلا أنك فيما بعد ستجنى نتائج رائعة وستدرك أنك تقدم لنفسك أفضل خدمة بهذا النظام الصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار تعانى صراعًا شديدًا بين العقل والقلب وهو ما يجعلك تشعر بالتوتر الشديد ولكن فى النهاية لا تخف ستتخذ القرارات الصحيحة. انتبه لعائلتك وأحبائك فهم يحتاجون لرعايتك.
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مصر 365

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