برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حان الوقت للتركيز على مواهبك أن تكف عن القلق بشأن نقاط الضعف الخاصة بك فالأيام المقبلة هى عصر انتصار بالنسبة لك، ويجب أن تكون صارمًا وحاسمًا مع الاستراتيجية الخاصة بك وأن تكون دقيقا فى كلماتك.اليوم تجمع بعض المعلومات القليلة ولكنها مهمة عن شريك حياتك وستساعدك على تكوين رأى بخصوصه وتفسر اخيرا الاشارات المربكة التى كان يرسلها لك لبعض الوقت، وبعض المعلومات التى تحصل عليها اليوم قد تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه الغامض بالنسبة لك ويؤثر بالتالى على مسار علاقتك به فى المستقبل.تبدأ اليوم روتينًا ثابتًا للحفظا على صحتك ورغم أنك لا تشعر بتغيير أو تحسن فورى هذه الأيام أو فى هذه المرحلة إلا أنك فيما بعد ستجنى نتائج رائعة وستدرك أنك تقدم لنفسك أفضل خدمة بهذا النظام الصحي.عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار تعانى صراعًا شديدًا بين العقل والقلب وهو ما يجعلك تشعر بالتوتر الشديد ولكن فى النهاية لا تخف ستتخذ القرارات الصحيحة. انتبه لعائلتك وأحبائك فهم يحتاجون لرعايتك.