برج الدلو حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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تقف أمامك بعض العقبات الصغيرة فى العمل اليوم ولكنها بدلاً من إحباطك ستحفزك من أجل تخطيها وتحقيق إنجازات كبيرة فى العمل فى الوقت المحدد له فحاول أن تستفيد من هذه الدفعة قدر الإمكان وإنجاز كل ما يمكنك إنجازه.تدخل علاقة جديدة تتطور فجأة مما يجعلك تشعر بالخوف ولكن رغم ذلك لا تتمكن من مقاومة الاستمرار فى العلاقة التى تجرفك ورائها فخذ حذرك لأن هذا قد ينجم عنه عواقب وخيمة.هناك متاعب صحية تفشل فى تخمين السبب ورائها، تظن أن السبب هو نزلة برد ولكن الأمر قد ينطوى على ما هو أخطر من ذلك فلا تتكاسل عن زيارة الطبيب ولا تأخذ دواء دون استشارة طبيبك حتى لو كان مجرد مضاد حيوى للبرد.هناك شخص يراقبك من بعيد ويكن لك إعجابًا خفيًا وأنت بالنسبة له تلعب دورًا محوريًا فى حياته. يجب ان تبدأ التفكير فى هذا الشخص فهذه ليست مجرد قصة حب فى مهدها وإنما لقاء روحين وعقلين من المرجح أنهما الأنسب لبعضهما على الإطلاق.