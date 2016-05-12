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برج الدلو حظك اليوم الخميس 12/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 12/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 12/5/2016

على الصعيد المهني:
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تقف أمامك بعض العقبات الصغيرة فى العمل اليوم ولكنها بدلاً من إحباطك ستحفزك من أجل تخطيها وتحقيق إنجازات كبيرة فى العمل فى الوقت المحدد له فحاول أن تستفيد من هذه الدفعة قدر الإمكان وإنجاز كل ما يمكنك إنجازه.

على الصعيد العاطفي:
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تدخل علاقة جديدة تتطور فجأة مما يجعلك تشعر بالخوف ولكن رغم ذلك لا تتمكن من مقاومة الاستمرار فى العلاقة التى تجرفك ورائها فخذ حذرك لأن هذا قد ينجم عنه عواقب وخيمة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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هناك متاعب صحية تفشل فى تخمين السبب ورائها، تظن أن السبب هو نزلة برد ولكن الأمر قد ينطوى على ما هو أخطر من ذلك فلا تتكاسل عن زيارة الطبيب ولا تأخذ دواء دون استشارة طبيبك حتى لو كان مجرد مضاد حيوى للبرد.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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هناك شخص يراقبك من بعيد ويكن لك إعجابًا خفيًا وأنت بالنسبة له تلعب دورًا محوريًا فى حياته. يجب ان تبدأ التفكير فى هذا الشخص فهذه ليست مجرد قصة حب فى مهدها وإنما لقاء روحين وعقلين من المرجح أنهما الأنسب لبعضهما على الإطلاق.
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مصر 365

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