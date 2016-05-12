أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمير أنطون تادرس : أنا مسامح الإرهابي اللي فجر الكنيسة وربنا يغفر له -
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
البرلمان || للعاملين بالقطاع الخاص إقرار صرف علاوة دورية 7% في يناير من كل عام -
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا -
ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين -
الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ..و 12 إجراء استثنائي يترتب على القرار -
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الخميس 12/5/2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الخميس 12/5/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 12/5/2016

على الصعيد المهني:
>

اطرق على الحديد وهو ساخن. ضع هذه الحكمة نصب عينيك اليوم فاليوم عظيم جدًا للإنجاز والتواصل بشكل أفضل مع الناس والبدء فى مشروعات جديدة تحقق لك دفعة كبيرة فى العمل.

على الصعيد العاطفي:
>

من المتوقع أن تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك فلا تحاول أن تنفعل بسرعة أو تنجر إلى أى مواجهة لأن المشاكل هذا اليوم يمكن أن تتضخم بسهولة كبيرة. حاول ان تنخرط فى أنشطة عائلية وابتعد عن الخطط الرومانسية اليوم.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>

اليوم أنت متفائل جسديًا ونفسيًا وزيادة ثقتك بنفسك تنعكس على صحتك وتدفعك إلى العناية الجيدة بنفسك وتمنحك المزيد من التشجيع لمواصلة التمارين الرياضية بعد أن كان الملل بدأ يتسرب إليك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>

قدراتك الإبداعية متألقة بشدة اليوم مما يجعل اليوم مثمر للغاية بالنسبة للفنانين والمبدعين وإذا لم تكن منهم ستفاجأ اليوم بقدراتك على الإبداع التى تطرد الاكتئاب بعيدًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى