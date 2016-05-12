برج العقرب حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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اطرق على الحديد وهو ساخن. ضع هذه الحكمة نصب عينيك اليوم فاليوم عظيم جدًا للإنجاز والتواصل بشكل أفضل مع الناس والبدء فى مشروعات جديدة تحقق لك دفعة كبيرة فى العمل.من المتوقع أن تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك فلا تحاول أن تنفعل بسرعة أو تنجر إلى أى مواجهة لأن المشاكل هذا اليوم يمكن أن تتضخم بسهولة كبيرة. حاول ان تنخرط فى أنشطة عائلية وابتعد عن الخطط الرومانسية اليوم.اليوم أنت متفائل جسديًا ونفسيًا وزيادة ثقتك بنفسك تنعكس على صحتك وتدفعك إلى العناية الجيدة بنفسك وتمنحك المزيد من التشجيع لمواصلة التمارين الرياضية بعد أن كان الملل بدأ يتسرب إليك.قدراتك الإبداعية متألقة بشدة اليوم مما يجعل اليوم مثمر للغاية بالنسبة للفنانين والمبدعين وإذا لم تكن منهم ستفاجأ اليوم بقدراتك على الإبداع التى تطرد الاكتئاب بعيدًا.