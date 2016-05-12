برج القوس حظك اليوم الخميس 12/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> كنت تشعر الفترة الماضية أنك غير قادر على توظيف طاقتك بالكامل فى العمل، فأنت تحتاج إلى تطوير مهاراتك وتطوير روح الدعابة لديك من أجل التمتع بما تفعله بدلاً من أن تفعله فقط انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب. على الصعيد العاطفي:

> لقاء مرتقب مع شريك حياتك سيساعدك فى التخلص من كل الأزمات الحياة ، كما أن هناك بينكما يجعل هناك مساحة من تبادل الأسرار، عليك ، التركيز معه الفترة المقبلة لانه يتمنى أن يكون قربك حقًا مهما كانت الظروف برج القوس على الصعيد الصحي:

> لديك حرص أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد وتبحث عما يزعجك ويجعل صحتك غير مستقرة، وحاول أن تركز فى طعامك بشدة وأن تتجنب الذهاب للأماكن شديدة التلوث إن أمكن. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من الأيام الماضية، التى شعرت فيها ببعض التوتر والقلق، ولا تضيع ما تبقى من وقتك فى أمور تافهة وركز طاقتك واستغل حماسك لتحقيق المزيد من النجاحات.

شبكةعيونالإخبارية

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