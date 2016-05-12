حظك اليوم برج الحمل الخميس 2016/5/12

حظك اليوم لبرج الحمل : مزيد من التقدمات فى العمل ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يحقق المناصب التى طالما حلم بها ، لذلك عليه أن يزيد ويضاعف من مجهوده طوال الفترات القادمة .
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى: الحياة العاطفية ستتأثر بقليل من الارتباك، فالغيرة والشك ستكون من أكثر الأشياء التى تقف عائقاً بينهم وبين إحساسهم بالسعادة، لذلك يجب أن يعالجوا الامور من البداية حتى لا تتسبب فى ازمة كبيرة.
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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى: الحياة الصحية ستكون فى قمتها لذلك لا داعى للقلق بشأنها فكل الأمور ستكون على ما يرام.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل : مزيد من التقدمات فى العمل ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يحقق المناصب التى طالما حلم بها ، لذلك عليه أن يزيد ويضاعف من مجهوده طوال الفترات القادمة.
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