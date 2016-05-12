حظك اليوم برج الحمل الخميس 2016/5/12

حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

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مزيد من التقدمات فى العمل ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يحقق المناصب التى طالما حلم بها ، لذلك عليه أن يزيد ويضاعف من مجهوده طوال الفترات القادمة .الحياة العاطفية ستتأثر بقليل من الارتباك، فالغيرة والشك ستكون من أكثر الأشياء التى تقف عائقاً بينهم وبين إحساسهم بالسعادة، لذلك يجب أن يعالجوا الامور من البداية حتى لا تتسبب فى ازمة كبيرة.الحياة الصحية ستكون فى قمتها لذلك لا داعى للقلق بشأنها فكل الأمور ستكون على ما يرام.مزيد من التقدمات فى العمل ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يحقق المناصب التى طالما حلم بها ، لذلك عليه أن يزيد ويضاعف من مجهوده طوال الفترات القادمة.