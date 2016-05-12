حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/5/12

حظك اليوم لبرج الحوت :

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

>

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

>

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>

بعض الأزمات ستطرق على أبوابهم فى اماكن عملهم، فالمزيد من المشاكل ستحاصرهم فى العمل، نتيجة على تهورهم فى اتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً حتى يصلون إلى بر النجاح.الحياة العاطفية ستكون طوق النجاة بالنسبة لهذا البرج فمزيد من المشاعر والمواقف العاطفية ستزين أيام هذا البرج وستشعرهم بأنهم غفى قمة الراحة النفسية.يجب أن يلتزموا بكل تعاليمهم الطبية حتى لا يزيدون من المشاكل التى يعانون منها فى الأساس.بعض الأزمات ستطرق على أبوابهم فى اماكن عملهم، فالمزيد من المشاكل ستحاصرهم فى العمل، نتيجة على تهورهم فى اتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً حتى يصلون إلى بر النجاح.