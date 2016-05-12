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حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/5/12

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/5/12 حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/5/12

لبرج الحوت :
>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:
>

بعض الأزمات ستطرق على أبوابهم فى اماكن عملهم، فالمزيد من المشاكل ستحاصرهم فى العمل، نتيجة على تهورهم فى اتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً حتى يصلون إلى بر النجاح.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:
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الحياة العاطفية ستكون طوق النجاة بالنسبة لهذا البرج فمزيد من المشاعر والمواقف العاطفية ستزين أيام هذا البرج وستشعرهم بأنهم غفى قمة الراحة النفسية.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:
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يجب أن يلتزموا بكل تعاليمهم الطبية حتى لا يزيدون من المشاكل التى يعانون منها فى الأساس.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :
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بعض الأزمات ستطرق على أبوابهم فى اماكن عملهم، فالمزيد من المشاكل ستحاصرهم فى العمل، نتيجة على تهورهم فى اتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً حتى يصلون إلى بر النجاح.
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مصر 365

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