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حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/5/12

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/5/12 حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/5/12

لبرج الميزان :
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:
>

يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل على المستوى العملى، لذلك يجب عليهم أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً، ويبتعدوا عن أجواء العمل حتى لا يشعرون بضغط نفسى يزيد من المشكلة بدلاً من أن يحد منها.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:
>

الحياة العاطفية ستكون من أكثر الأشياء السلبية فى حياة هذا البرج، فالمزيد من المشاكل والاضطرابات الناتجة عن العمل ستلقى بظلالها السلبى على هذا البرج.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:
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الحياة الصحية ستكون فى تنازل يوم بعد يوم، لذلك يجب ان يخضعوا لكافة الفحوصات والتحاليل المطلوبة منهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
>

يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل على المستوى العملى، لذلك يجب عليهم أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً، ويبتعدوا عن أجواء العمل حتى لا يشعرون بضغط نفسى يزيد من المشكلة بدلاً من أن يحد منها.
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مصر 365

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