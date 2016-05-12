حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/5/12

حظك اليوم لبرج الميزان :

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

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يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل على المستوى العملى، لذلك يجب عليهم أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً، ويبتعدوا عن أجواء العمل حتى لا يشعرون بضغط نفسى يزيد من المشكلة بدلاً من أن يحد منها.الحياة العاطفية ستكون من أكثر الأشياء السلبية فى حياة هذا البرج، فالمزيد من المشاكل والاضطرابات الناتجة عن العمل ستلقى بظلالها السلبى على هذا البرج.الحياة الصحية ستكون فى تنازل يوم بعد يوم، لذلك يجب ان يخضعوا لكافة الفحوصات والتحاليل المطلوبة منهم.يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل على المستوى العملى، لذلك يجب عليهم أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً، ويبتعدوا عن أجواء العمل حتى لا يشعرون بضغط نفسى يزيد من المشكلة بدلاً من أن يحد منها.