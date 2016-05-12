توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 12 مايو 2016

برج الجدى حظك اليوم الخميس 12/5/2016هناك بعض التغيرات التى ستحدث والتى ستجعلك تشعر ببعض القلق والتوتر، فبالرغم من المتاعب التى واجهتها فى الفترة الأخيرة، إلا إنك ستجد كثير من الراحة والمفاجئات فى الفترة القادمة، وستصل إلى مستوى أعلى وتحصل على ترقيات أسرع فى العمل.
>برج الجدى على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:عليك أن تعرف أنه من الأفضل أن تتفهم أن كل الأمور التى تسعى إليها مع شريك حياتك وتفكر بها خاطئة، التردد سيضيع حجم المشاعر الذى حملته فى قلبك فى الفترة الماضية، و والاحتواء من الأسباب التى تقوى العلاقة وتجعلها قادرة على مواجهة العقبات والمشكلات التى يتوقف عندها الكثيرون.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:لا تدع الحياة تمر وأنت تفرط فى صحتك بهذه الطريقة التى قد تكون سبباً فى التأثير حياتك بالكامل، والعودة إلى ممارسة الرياضة والالتزام بمواعيد محددة لها، يزيد من لياقتك البدينة ويحفظ قوتك الذهنية، ينقصك فقط الالتزام بوجبات غذائية مفيدة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الأحلام التى ستحققها قريبا، وستقضى هذه الفترة أحلى أيام حياته على كافة المستويات المهنية والعاطفية والصحية، فقط تحتاج إلى التمسك بالأمل و بالأوقات السعيدة، عليك أن تلتزم بمشاعرك وتتعامل وفقاً لها بعيداً عن النقد ونظرات الأشخاص.
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برج الأسد حظك اليوم الخميس 12/5/2016 تتعرض لعدد من الضغوط حاليا فى العمل إلا أنها ستنتهى خلال أيام معدودة ، فكن متفائل ، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السارة.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:أما حياة برج الأسد فهى غير مستقرة على الاطلاق ، فالقلق و الاضطرابات تسيطر عليكما ، حاول أن تبادر و تكون اكثر رومانسية ، و لا تفكر فى الماضى.
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برج الأسد على الصعيد الصحي:ازمات صحية متتالية ستكون ضحيتها ، فانت تحتاج لفترة طويلة من الراحة لتستعيد نشاطك و حيويتك التى فقدتها مؤخرا ، و اضرابات المعدة التى تصيبك فحلها هو الابتعاد عن " الوجبات السريعة " .
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد الكثير من الاحداث التى ستغير حياتك اليومية تماما و تبعدك عن "الروتين".
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برج الثور حظك اليوم الخميس 12 /5/2016 استقرارك فى الصعيد المهنى ينعكس على حياتك اليومية بشكل إيجابى جدا ، فحالتك المزاحية التى تحسنت مؤخرا قد تدفعك لتقديم الكثير من الأفكار التى تجعلك متميزا فى عملك ، فلا تتردد من ابراز مهاراتك التى تميزك و اهمها الطموح و الإصرار على النجاح.
>برج الثور على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:أما حياة برج الثور العاطفية فهى مضطربة بعض الشيء ، فشريكك يتعامل معك بغموض شديد و هو ما يثير القلق بتفكيرك عن مصير علاقتكما.
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برج الثور على الصعيد الصحي:حالتك الصحية جيدة، واتباعك المستمر لعادات الغذاء السليمة يجعلك فى أفضل حال، إضافة إلى أنك بحاجه للتجديد فى حياتك اليومية، فالسفر أفضل طريقة لتحسن حالتك المزاجية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور سلسلة من النجاحات يحققها الفترة المقبلة بمعاونة عدد من المقربين له.
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برج السرطان حظك اليوم الخميس 12/5/2016أنت لا تحب الانتظار ولا تحتمله لذلك حاول أن تتأنى قليلاً حتى لا تجد نفسك امام قرارات صادمة تندم عليها فيما بعد، لا يمكن أن تتخطى عدد كبير من المراحل دون أن تقف عند كل مرحلة لوقت معين، وستُمنح فرصة اغتنمها وحقق طموحاتك المتعلقة بالعمل.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:هناك شخص يحاول التدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك ما إن كنت ستوافق ام لا، فأنت تتمتع بشخصية رومانسية وإحساس عال وتعبر عنه بصدق.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:تبدو فى حالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى أن تهمل فى الطعام وتفرط فيه وتفسد ما فعلته طيلة الفترة الماضية، حاول ان تمارس الرياضة وتتناول الزبادى و اللبن الرايب ليساعدك على الهضم، وحاول أن تنغمس فى المهام التى تنطوى على حركة عالية.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:تواجه بعض المشاكل مع العلاقات المتشابكة والأحدايث مزدوجة المعانى وتعانى من مشاكل متكررة مع سوء فهم الناس لك، ولكن يمكنك تجاوز كل هذه المشاكل ،لذلك عليك أن تتحلى بالصبر وتمشى وفقاً لخطة مدروسة وخطوات محسوبة بعيداً عن التفكير العشوائى.
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برج العذراء حظك اليوم الخميس 12 /5/2016 حالة من التوتر الشديد تصيب مواليد برج العذراء الايام القليلة المقبلة فى صعيد العمل ، اخرج من الطاقة السلبية التى تحيطك و أعمل بجد حتى تجد ردود افعال ايجابية مع كل من حولك .
>برج العذراء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:لا تجعل الحب والعاطفية يسيران حياتك بشكل كبير، ولا تنجرف وراء مشاعرك فقد تجعلك فى مكان آخر بعيد تماما عن الذى تتمناه، فأحكم مشاعرك بعض الشىء.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:التزم بتعليمات الطبيب المختص ، فأنت فى حاجة للوصول لحالة الاستقرار الصحى ، فكن حذر و تناول الاطعمة المفيدة .
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراءيتوقع علماء الفلك أن مواليد برج العذراء أن إهمالك لأسرتك يضعك محط انتقاد المقربين إليك، استمرار حالة التوتر الموجودة فى العمل و التى تتطلب منك الحسم و الجدية .
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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 12 / 5 /2016 حان الوقت للتركيز على مواهبك أن تكف عن القلق بشأن نقاط الضعف الخاصة بك فالأيام المقبلة هى عصر انتصار بالنسبة لك، ويجب أن تكون صارمًا وحاسمًا مع الاستراتيجية الخاصة بك وأن تكون دقيقا فى كلماتك.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:اليوم تجمع بعض المعلومات القليلة ولكنها مهمة عن شريك حياتك وستساعدك على تكوين رأى بخصوصه وتفسر اخيرا الاشارات المربكة التى كان يرسلها لك لبعض الوقت، وبعض المعلومات التى تحصل عليها اليوم قد تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه الغامض بالنسبة لك ويؤثر بالتالى على مسار علاقتك به فى المستقبل.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:تبدأ اليوم روتينًا ثابتًا للحفظا على صحتك ورغم أنك لا تشعر بتغيير أو تحسن فورى هذه الأيام أو فى هذه المرحلة إلا أنك فيما بعد ستجنى نتائج رائعة وستدرك أنك تقدم لنفسك أفضل خدمة بهذا النظام الصحي.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار تعانى صراعًا شديدًا بين العقل والقلب وهو ما يجعلك تشعر بالتوتر الشديد ولكن فى النهاية لا تخف ستتخذ القرارات الصحيحة. انتبه لعائلتك وأحبائك فهم يحتاجون لرعايتك.
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برج الدلو حظك اليوم الخميس 12/5/2016 تقف أمامك بعض العقبات الصغيرة فى العمل اليوم ولكنها بدلاً من إحباطك ستحفزك من أجل تخطيها وتحقيق إنجازات كبيرة فى العمل فى الوقت المحدد له فحاول أن تستفيد من هذه الدفعة قدر الإمكان وإنجاز كل ما يمكنك إنجازه.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:تدخل علاقة جديدة تتطور فجأة مما يجعلك تشعر بالخوف ولكن رغم ذلك لا تتمكن من مقاومة الاستمرار فى العلاقة التى تجرفك ورائها فخذ حذرك لأن هذا قد ينجم عنه عواقب وخيمة.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:هناك متاعب صحية تفشل فى تخمين السبب ورائها، تظن أن السبب هو نزلة برد ولكن الأمر قد ينطوى على ما هو أخطر من ذلك فلا تتكاسل عن زيارة الطبيب ولا تأخذ دواء دون استشارة طبيبك حتى لو كان مجرد مضاد حيوى للبرد.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:هناك شخص يراقبك من بعيد ويكن لك إعجابًا خفيًا وأنت بالنسبة له تلعب دورًا محوريًا فى حياته. يجب ان تبدأ التفكير فى هذا الشخص فهذه ليست مجرد قصة حب فى مهدها وإنما لقاء روحين وعقلين من المرجح أنهما الأنسب لبعضهما على الإطلاق.
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برج العقرب حظك اليوم الخميس 12/5/2016 اطرق على الحديد وهو ساخن. ضع هذه الحكمة نصب عينيك اليوم فاليوم عظيم جدًا للإنجاز والتواصل بشكل أفضل مع الناس والبدء فى مشروعات جديدة تحقق لك دفعة كبيرة فى العمل.
>برج العقرب على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:من المتوقع أن تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك فلا تحاول أن تنفعل بسرعة أو تنجر إلى أى مواجهة لأن المشاكل هذا اليوم يمكن أن تتضخم بسهولة كبيرة. حاول ان تنخرط فى أنشطة عائلية وابتعد عن الخطط الرومانسية اليوم.
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برج العقرب على الصعيد الصحي:اليوم أنت متفائل جسديًا ونفسيًا وزيادة ثقتك بنفسك تنعكس على صحتك وتدفعك إلى العناية الجيدة بنفسك وتمنحك المزيد من التشجيع لمواصلة التمارين الرياضية بعد أن كان الملل بدأ يتسرب إليك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:قدراتك الإبداعية متألقة بشدة اليوم مما يجعل اليوم مثمر للغاية بالنسبة للفنانين والمبدعين وإذا لم تكن منهم ستفاجأ اليوم بقدراتك على الإبداع التى تطرد الاكتئاب بعيدًا.
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برج القوس حظك اليوم الخميس 12/5/2016كنت تشعر الفترة الماضية أنك غير قادر على توظيف طاقتك بالكامل فى العمل، فأنت تحتاج إلى تطوير مهاراتك وتطوير روح الدعابة لديك من أجل التمتع بما تفعله بدلاً من أن تفعله فقط انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب.
>برج القوس على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:لقاء مرتقب مع شريك حياتك سيساعدك فى التخلص من كل الأزمات الحياة ، كما أن هناك بينكما يجعل هناك مساحة من تبادل الأسرار، عليك ، التركيز معه الفترة المقبلة لانه يتمنى أن يكون قربك حقًا مهما كانت الظروف
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برج القوس على الصعيد الصحي:لديك حرص أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد وتبحث عما يزعجك ويجعل صحتك غير مستقرة، وحاول أن تركز فى طعامك بشدة وأن تتجنب الذهاب للأماكن شديدة التلوث إن أمكن.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من الأيام الماضية، التى شعرت فيها ببعض التوتر والقلق، ولا تضيع ما تبقى من وقتك فى أمور تافهة وركز طاقتك واستغل حماسك لتحقيق المزيد من النجاحات.
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حظك اليوم الحمل الخميس 2016/5/12مزيد من التقدمات فى العمل ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يحقق المناصب التى طالما حلم بها ، لذلك عليه أن يزيد ويضاعف من مجهوده طوال الفترات القادمة .
>حظك اليوم لبرج الحمل :
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى: الحياة العاطفية ستتأثر بقليل من الارتباك، فالغيرة والشك ستكون من أكثر الأشياء التى تقف عائقاً بينهم وبين إحساسهم بالسعادة، لذلك يجب أن يعالجوا الامور من البداية حتى لا تتسبب فى ازمة كبيرة.
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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى: الحياة الصحية ستكون فى قمتها لذلك لا داعى للقلق بشأنها فكل الأمور ستكون على ما يرام.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل : مزيد من التقدمات فى العمل ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يحقق المناصب التى طالما حلم بها ، لذلك عليه أن يزيد ويضاعف من مجهوده طوال الفترات القادمة
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حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/5/12بعض الأزمات ستطرق على أبوابهم فى اماكن عملهم، فالمزيد من المشاكل ستحاصرهم فى العمل، نتيجة على تهورهم فى اتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً حتى يصلون إلى بر النجاح.
>حظك اليوم لبرج الحوت :
>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى: الحياة العاطفية ستكون طوق النجاة بالنسبة لهذا البرج فمزيد من المشاعر والمواقف العاطفية ستزين أيام هذا البرج وستشعرهم بأنهم غفى قمة الراحة النفسية.
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حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى: يجب أن يلتزموا بكل تعاليمهم الطبية حتى لا يزيدون من المشاكل التى يعانون منها فى الأساس.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت : بعض الأزمات ستطرق على أبوابهم فى اماكن عملهم، فالمزيد من المشاكل ستحاصرهم فى العمل، نتيجة على تهورهم فى اتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً حتى يصلون إلى بر النجاح.
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حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/5/12يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل على المستوى العملى، لذلك يجب عليهم أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً، ويبتعدوا عن أجواء العمل حتى لا يشعرون بضغط نفسى يزيد من المشكلة بدلاً من أن يحد منها.
>حظك اليوم لبرج الميزان :
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى: الحياة العاطفية ستكون من أكثر الأشياء السلبية فى حياة هذا البرج، فالمزيد من المشاكل والاضطرابات الناتجة عن العمل ستلقى بظلالها السلبى على هذا البرج.
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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى: الحياة الصحية ستكون فى تنازل يوم بعد يوم، لذلك يجب ان يخضعوا لكافة الفحوصات والتحاليل المطلوبة منهم.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل على المستوى العملى، لذلك يجب عليهم أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً، ويبتعدوا عن أجواء العمل حتى لا يشعرون بضغط نفسى يزيد من المشكلة بدلاً من أن يحد منها.
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