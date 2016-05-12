توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 12 مايو 2016

برج الجدى حظك اليوم الخميس 12/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>

برج الأسد حظك اليوم الخميس 12/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>

برج الثور حظك اليوم الخميس 12 /5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الثور على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>

برج السرطان حظك اليوم الخميس 12/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>

برج العذراء حظك اليوم الخميس 12 /5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 12 / 5 /2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>

برج الدلو حظك اليوم الخميس 12/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>

برج العقرب حظك اليوم الخميس 12/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

برج القوس حظك اليوم الخميس 12/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج القوس على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>

حظك اليوم الحمل الخميس 2016/5/12

>حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

>

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

>

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

>

حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/5/12

>حظك اليوم لبرج الحوت :

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

>

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

>

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>

حظك اليوم برج الميزان الخميس 2016/5/12

>حظك اليوم لبرج الميزان :

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

>

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

>

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>

هناك بعض التغيرات التى ستحدث والتى ستجعلك تشعر ببعض القلق والتوتر، فبالرغم من المتاعب التى واجهتها فى الفترة الأخيرة، إلا إنك ستجد كثير من الراحة والمفاجئات فى الفترة القادمة، وستصل إلى مستوى أعلى وتحصل على ترقيات أسرع فى العمل.عليك أن تعرف أنه من الأفضل أن تتفهم أن كل الأمور التى تسعى إليها مع شريك حياتك وتفكر بها خاطئة، التردد سيضيع حجم المشاعر الذى حملته فى قلبك فى الفترة الماضية، و والاحتواء من الأسباب التى تقوى العلاقة وتجعلها قادرة على مواجهة العقبات والمشكلات التى يتوقف عندها الكثيرون.لا تدع الحياة تمر وأنت تفرط فى صحتك بهذه الطريقة التى قد تكون سبباً فى التأثير حياتك بالكامل، والعودة إلى ممارسة الرياضة والالتزام بمواعيد محددة لها، يزيد من لياقتك البدينة ويحفظ قوتك الذهنية، ينقصك فقط الالتزام بوجبات غذائية مفيدة.يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الأحلام التى ستحققها قريبا، وستقضى هذه الفترة أحلى أيام حياته على كافة المستويات المهنية والعاطفية والصحية، فقط تحتاج إلى التمسك بالأمل و بالأوقات السعيدة، عليك أن تلتزم بمشاعرك وتتعامل وفقاً لها بعيداً عن النقد ونظرات الأشخاص.تتعرض لعدد من الضغوط حاليا فى العمل إلا أنها ستنتهى خلال أيام معدودة ، فكن متفائل ، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السارة.أما حياة برج الأسد فهى غير مستقرة على الاطلاق ، فالقلق و الاضطرابات تسيطر عليكما ، حاول أن تبادر و تكون اكثر رومانسية ، و لا تفكر فى الماضى.ازمات صحية متتالية ستكون ضحيتها ، فانت تحتاج لفترة طويلة من الراحة لتستعيد نشاطك و حيويتك التى فقدتها مؤخرا ، و اضرابات المعدة التى تصيبك فحلها هو الابتعاد عن " الوجبات السريعة " .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد الكثير من الاحداث التى ستغير حياتك اليومية تماما و تبعدك عن "الروتين".استقرارك فى الصعيد المهنى ينعكس على حياتك اليومية بشكل إيجابى جدا ، فحالتك المزاحية التى تحسنت مؤخرا قد تدفعك لتقديم الكثير من الأفكار التى تجعلك متميزا فى عملك ، فلا تتردد من ابراز مهاراتك التى تميزك و اهمها الطموح و الإصرار على النجاح.أما حياة برج الثور العاطفية فهى مضطربة بعض الشيء ، فشريكك يتعامل معك بغموض شديد و هو ما يثير القلق بتفكيرك عن مصير علاقتكما.حالتك الصحية جيدة، واتباعك المستمر لعادات الغذاء السليمة يجعلك فى أفضل حال، إضافة إلى أنك بحاجه للتجديد فى حياتك اليومية، فالسفر أفضل طريقة لتحسن حالتك المزاجية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور سلسلة من النجاحات يحققها الفترة المقبلة بمعاونة عدد من المقربين له.أنت لا تحب الانتظار ولا تحتمله لذلك حاول أن تتأنى قليلاً حتى لا تجد نفسك امام قرارات صادمة تندم عليها فيما بعد، لا يمكن أن تتخطى عدد كبير من المراحل دون أن تقف عند كل مرحلة لوقت معين، وستُمنح فرصة اغتنمها وحقق طموحاتك المتعلقة بالعمل.هناك شخص يحاول التدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك ما إن كنت ستوافق ام لا، فأنت تتمتع بشخصية رومانسية وإحساس عال وتعبر عنه بصدق.تبدو فى حالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى أن تهمل فى الطعام وتفرط فيه وتفسد ما فعلته طيلة الفترة الماضية، حاول ان تمارس الرياضة وتتناول الزبادى و اللبن الرايب ليساعدك على الهضم، وحاول أن تنغمس فى المهام التى تنطوى على حركة عالية.تواجه بعض المشاكل مع العلاقات المتشابكة والأحدايث مزدوجة المعانى وتعانى من مشاكل متكررة مع سوء فهم الناس لك، ولكن يمكنك تجاوز كل هذه المشاكل ،لذلك عليك أن تتحلى بالصبر وتمشى وفقاً لخطة مدروسة وخطوات محسوبة بعيداً عن التفكير العشوائى.حالة من التوتر الشديد تصيب مواليد برج العذراء الايام القليلة المقبلة فى صعيد العمل ، اخرج من الطاقة السلبية التى تحيطك و أعمل بجد حتى تجد ردود افعال ايجابية مع كل من حولك .لا تجعل الحب والعاطفية يسيران حياتك بشكل كبير، ولا تنجرف وراء مشاعرك فقد تجعلك فى مكان آخر بعيد تماما عن الذى تتمناه، فأحكم مشاعرك بعض الشىء.التزم بتعليمات الطبيب المختص ، فأنت فى حاجة للوصول لحالة الاستقرار الصحى ، فكن حذر و تناول الاطعمة المفيدة .يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج العذراء أن إهمالك لأسرتك يضعك محط انتقاد المقربين إليك، استمرار حالة التوتر الموجودة فى العمل و التى تتطلب منك الحسم و الجدية .حان الوقت للتركيز على مواهبك أن تكف عن القلق بشأن نقاط الضعف الخاصة بك فالأيام المقبلة هى عصر انتصار بالنسبة لك، ويجب أن تكون صارمًا وحاسمًا مع الاستراتيجية الخاصة بك وأن تكون دقيقا فى كلماتك.اليوم تجمع بعض المعلومات القليلة ولكنها مهمة عن شريك حياتك وستساعدك على تكوين رأى بخصوصه وتفسر اخيرا الاشارات المربكة التى كان يرسلها لك لبعض الوقت، وبعض المعلومات التى تحصل عليها اليوم قد تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه الغامض بالنسبة لك ويؤثر بالتالى على مسار علاقتك به فى المستقبل.تبدأ اليوم روتينًا ثابتًا للحفظا على صحتك ورغم أنك لا تشعر بتغيير أو تحسن فورى هذه الأيام أو فى هذه المرحلة إلا أنك فيما بعد ستجنى نتائج رائعة وستدرك أنك تقدم لنفسك أفضل خدمة بهذا النظام الصحي.عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار تعانى صراعًا شديدًا بين العقل والقلب وهو ما يجعلك تشعر بالتوتر الشديد ولكن فى النهاية لا تخف ستتخذ القرارات الصحيحة. انتبه لعائلتك وأحبائك فهم يحتاجون لرعايتك.تقف أمامك بعض العقبات الصغيرة فى العمل اليوم ولكنها بدلاً من إحباطك ستحفزك من أجل تخطيها وتحقيق إنجازات كبيرة فى العمل فى الوقت المحدد له فحاول أن تستفيد من هذه الدفعة قدر الإمكان وإنجاز كل ما يمكنك إنجازه.تدخل علاقة جديدة تتطور فجأة مما يجعلك تشعر بالخوف ولكن رغم ذلك لا تتمكن من مقاومة الاستمرار فى العلاقة التى تجرفك ورائها فخذ حذرك لأن هذا قد ينجم عنه عواقب وخيمة.هناك متاعب صحية تفشل فى تخمين السبب ورائها، تظن أن السبب هو نزلة برد ولكن الأمر قد ينطوى على ما هو أخطر من ذلك فلا تتكاسل عن زيارة الطبيب ولا تأخذ دواء دون استشارة طبيبك حتى لو كان مجرد مضاد حيوى للبرد.هناك شخص يراقبك من بعيد ويكن لك إعجابًا خفيًا وأنت بالنسبة له تلعب دورًا محوريًا فى حياته. يجب ان تبدأ التفكير فى هذا الشخص فهذه ليست مجرد قصة حب فى مهدها وإنما لقاء روحين وعقلين من المرجح أنهما الأنسب لبعضهما على الإطلاق.اطرق على الحديد وهو ساخن. ضع هذه الحكمة نصب عينيك اليوم فاليوم عظيم جدًا للإنجاز والتواصل بشكل أفضل مع الناس والبدء فى مشروعات جديدة تحقق لك دفعة كبيرة فى العمل.من المتوقع أن تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك فلا تحاول أن تنفعل بسرعة أو تنجر إلى أى مواجهة لأن المشاكل هذا اليوم يمكن أن تتضخم بسهولة كبيرة. حاول ان تنخرط فى أنشطة عائلية وابتعد عن الخطط الرومانسية اليوم.اليوم أنت متفائل جسديًا ونفسيًا وزيادة ثقتك بنفسك تنعكس على صحتك وتدفعك إلى العناية الجيدة بنفسك وتمنحك المزيد من التشجيع لمواصلة التمارين الرياضية بعد أن كان الملل بدأ يتسرب إليك.قدراتك الإبداعية متألقة بشدة اليوم مما يجعل اليوم مثمر للغاية بالنسبة للفنانين والمبدعين وإذا لم تكن منهم ستفاجأ اليوم بقدراتك على الإبداع التى تطرد الاكتئاب بعيدًا.كنت تشعر الفترة الماضية أنك غير قادر على توظيف طاقتك بالكامل فى العمل، فأنت تحتاج إلى تطوير مهاراتك وتطوير روح الدعابة لديك من أجل التمتع بما تفعله بدلاً من أن تفعله فقط انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب.لقاء مرتقب مع شريك حياتك سيساعدك فى التخلص من كل الأزمات الحياة ، كما أن هناك بينكما يجعل هناك مساحة من تبادل الأسرار، عليك ، التركيز معه الفترة المقبلة لانه يتمنى أن يكون قربك حقًا مهما كانت الظروفلديك حرص أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد وتبحث عما يزعجك ويجعل صحتك غير مستقرة، وحاول أن تركز فى طعامك بشدة وأن تتجنب الذهاب للأماكن شديدة التلوث إن أمكن.المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من الأيام الماضية، التى شعرت فيها ببعض التوتر والقلق، ولا تضيع ما تبقى من وقتك فى أمور تافهة وركز طاقتك واستغل حماسك لتحقيق المزيد من النجاحات.مزيد من التقدمات فى العمل ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يحقق المناصب التى طالما حلم بها ، لذلك عليه أن يزيد ويضاعف من مجهوده طوال الفترات القادمة .الحياة العاطفية ستتأثر بقليل من الارتباك، فالغيرة والشك ستكون من أكثر الأشياء التى تقف عائقاً بينهم وبين إحساسهم بالسعادة، لذلك يجب أن يعالجوا الامور من البداية حتى لا تتسبب فى ازمة كبيرة.الحياة الصحية ستكون فى قمتها لذلك لا داعى للقلق بشأنها فكل الأمور ستكون على ما يرام.مزيد من التقدمات فى العمل ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يحقق المناصب التى طالما حلم بها ، لذلك عليه أن يزيد ويضاعف من مجهوده طوال الفترات القادمةبعض الأزمات ستطرق على أبوابهم فى اماكن عملهم، فالمزيد من المشاكل ستحاصرهم فى العمل، نتيجة على تهورهم فى اتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً حتى يصلون إلى بر النجاح.الحياة العاطفية ستكون طوق النجاة بالنسبة لهذا البرج فمزيد من المشاعر والمواقف العاطفية ستزين أيام هذا البرج وستشعرهم بأنهم غفى قمة الراحة النفسية.يجب أن يلتزموا بكل تعاليمهم الطبية حتى لا يزيدون من المشاكل التى يعانون منها فى الأساس.بعض الأزمات ستطرق على أبوابهم فى اماكن عملهم، فالمزيد من المشاكل ستحاصرهم فى العمل، نتيجة على تهورهم فى اتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً حتى يصلون إلى بر النجاح.يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل على المستوى العملى، لذلك يجب عليهم أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً، ويبتعدوا عن أجواء العمل حتى لا يشعرون بضغط نفسى يزيد من المشكلة بدلاً من أن يحد منها.الحياة العاطفية ستكون من أكثر الأشياء السلبية فى حياة هذا البرج، فالمزيد من المشاكل والاضطرابات الناتجة عن العمل ستلقى بظلالها السلبى على هذا البرج.الحياة الصحية ستكون فى تنازل يوم بعد يوم، لذلك يجب ان يخضعوا لكافة الفحوصات والتحاليل المطلوبة منهم.يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل على المستوى العملى، لذلك يجب عليهم أن يتوقفوا مع أنفسهم قليلاً، ويبتعدوا عن أجواء العمل حتى لا يشعرون بضغط نفسى يزيد من المشكلة بدلاً من أن يحد منها.