ضبط مدير شركة يمارس الأعمال المنافية للآداب مع ربة منزل داخل مقهى بالأزبكية

ألقت أجهزة الأمن القبض على كل من "عمر. م" مدير بشركة بترول و"رانيا. ف" ربة منزل حال قيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالطابق الثانى بمقهى فى منطقة الأزبكية، نظير تقاضى المتهمة 100 جنيه، وبمواجهتهما أمام العميد عصام العزب رئيس مباحث قطاع الغرب والعقيد عبد الفتاح القصاص مفتش المباحث أقرا بالواقعة وبقيام المسئول عن المقهى بالاشتراك مع إحدى السيدات بجلب الرجال من راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة مع النسوة الساقطات، مقابل الحصول على مبلغ 100 جنيه داخل المقهى.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحالهما الرائد محمد القاضى معاون الضبط بقسم الأزبكية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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