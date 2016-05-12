أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمير أنطون تادرس : أنا مسامح الإرهابي اللي فجر الكنيسة وربنا يغفر له -
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
البرلمان || للعاملين بالقطاع الخاص إقرار صرف علاوة دورية 7% في يناير من كل عام -
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا -
ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين -
الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ..و 12 إجراء استثنائي يترتب على القرار -
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مدير شركة يمارس الأعمال المنافية للآداب مع ربة منزل داخل مقهى بالأزبكية

Google+ Print
ضبط مدير شركة يمارس الأعمال المنافية للآداب مع ربة منزل داخل مقهى بالأزبكية ضبط مدير شركة يمارس الأعمال المنافية للآداب مع ربة منزل داخل مقهى بالأزبكية
ألقت أجهزة الأمن القبض على كل من "عمر. م" مدير بشركة بترول و"رانيا. ف" ربة منزل حال قيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالطابق الثانى بمقهى فى منطقة الأزبكية، نظير تقاضى المتهمة 100 جنيه، وبمواجهتهما أمام العميد عصام العزب رئيس مباحث قطاع الغرب والعقيد عبد الفتاح القصاص مفتش المباحث أقرا بالواقعة وبقيام المسئول عن المقهى بالاشتراك مع إحدى السيدات بجلب الرجال من راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة مع النسوة الساقطات، مقابل الحصول على مبلغ 100 جنيه داخل المقهى.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحالهما الرائد محمد القاضى معاون الضبط بقسم الأزبكية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365