وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان:عدم توفير الدولار للمصانع سيؤدى لارتفاع الأسعار

أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدم توفير الدولار للمصانع التى تريد شراء المواد الخام لتتمكن من تشغيل مصانعها، سيؤدى إلى مشكلة كبرى تتمثل فى موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدم توفير البنك المركزى الدولار للمصانع سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن لجوء أصحاب المصانع للسوق الموازية، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة تحمل مسئولية ارتفاع الأسعار.

- رد صادم لنائب محافظ البنك المركزى على طلب وكيل لجنة الصناعة بتوفير الدولار للمصانع

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