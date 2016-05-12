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وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان:عدم توفير الدولار للمصانع سيؤدى لارتفاع الأسعار

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وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان:عدم توفير الدولار للمصانع سيؤدى لارتفاع الأسعار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان:عدم توفير الدولار للمصانع سيؤدى لارتفاع الأسعار
أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدم توفير الدولار للمصانع التى تريد شراء المواد الخام لتتمكن من تشغيل مصانعها، سيؤدى إلى مشكلة كبرى تتمثل فى موجات الغلاء وارتفاع السلع فى الأسواق.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدم توفير البنك المركزى الدولار للمصانع سيؤدى إلى ارتفاع ، فضلاً عن لجوء أصحاب المصانع للسوق الموازية، مشيراً إلى أنه يجب على تحمل مسئولية ارتفاع الأسعار.

- رد صادم لنائب محافظ البنك المركزى على طلب وكيل لجنة الصناعة بتوفير الدولار للمصانع
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