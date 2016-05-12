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زاهى حواس يكشف عن سبب موت الفرعون توت غنخ آمون وسر مقبرته

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زاهى حواس يكشف عن سبب موت الفرعون توت غنخ آمون وسر مقبرته زاهى حواس يكشف عن سبب موت الفرعون توت غنخ آمون وسر مقبرته
قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه لا يمكن أن تكون الملكة نفرتيتى مدفونة فى مقبرة الفرعون توت غنخ آمون.

وأوضح "حواس" فى حواره مع الإعلامية رانيا بدوى ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أن هذه المقبرة أقيمت للملك الذى عقب توت عنخ آمون، واسمه "آى"، كما أنه لا يمكن لملك أن يسد مقبرة ملكة أو ملك، بسبب القرابين التى ستقدم.

وأشار إلى أن الملك توت عنخ آمون توفى فجأة فى حادث "عجلة حربية"، وكان من الضرورة دفنه بسرعة، مؤكدا عدم وجود دلالات علمية على ما تردد حول وجود فراغات وراء الحائط الجنوبى أو الشمالى.

- فى مؤتمر توت عنخ آمون.. زاهى حواس يحذر العالم البريطانى نيكولاس ريفز: لا تعبث بمقبرة توت دون أدلة كاملة والأجهزة اليابانية غير مفيدة.. ووزير الآثار يرد: نرحب بالعلم ولن نضر بالأثر
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