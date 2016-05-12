زاهى حواس يكشف عن سبب موت الفرعون توت غنخ آمون وسر مقبرته

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه لا يمكن أن تكون الملكة نفرتيتى مدفونة فى مقبرة الفرعون توت غنخ آمون.

وأوضح "حواس" فى حواره مع الإعلامية رانيا بدوى ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أن هذه المقبرة أقيمت للملك الذى عقب توت عنخ آمون، واسمه "آى"، كما أنه لا يمكن لملك أن يسد مقبرة ملكة أو ملك، بسبب القرابين التى ستقدم.

وأشار إلى أن الملك توت عنخ آمون توفى فجأة فى حادث "عجلة حربية"، وكان من الضرورة دفنه بسرعة، مؤكدا عدم وجود دلالات علمية على ما تردد حول وجود فراغات وراء الحائط الجنوبى أو الشمالى.

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