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تعرف على موقف وزارة الصحة من الأجانب المصابين بالإيدز

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تعرف على موقف وزارة الصحة من الأجانب المصابين بالإيدز تعرف على موقف وزارة الصحة من الأجانب المصابين بالإيدز
أكد الدكتور أحمد صفوت مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، أنه يتم ترحيل أى أجنبى يكتشف إصابته بالإيدز فى منعاً من انتشار العدوى.

وقال الدكتور أحمد صفوت مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد كبير من الأجانب يوجهون من خلال جهات كثيرة لإجراء تحاليل فى المعامل المركزية، وإذا تم اكتشاف إصابة أحدهم تخاطب وزارة الصحة الجهات الرسمية ويتم ترحيلهم.

ويذكر أن معدل انتشار فيرس نقص المناعة الإيدز فى مصر يمثل أقل من 1 % طبقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وأن عدد الحالات التى أصيبت بالمرض منذ عام 1986 وحتى الآن، 7 آلاف و49 حالة مرضية تتلقى علاجها بالكامل مجاناً بمراكز مكافحة الأيدز، ومازال على قيد الحياة من الحالات المصابة 5 آلاف و615 حالة، كما أن عدد الحالات المكتشفة فى مصر عام 2015 بلغت 1163 حالة.

- بدء برنامج إدارة الجودة الشاملة فى مكافحة الدرن والإيدز بجامعة القناة
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