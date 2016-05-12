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أخبار سوريا اليوم.. "المركزى السورى" يتنبأ بانخفاض غير مسبوق لسعر لدولار

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أخبار سوريا اليوم.. "المركزى السورى" يتنبأ بانخفاض غير مسبوق لسعر لدولار أخبار سوريا اليوم.. "المركزى السورى" يتنبأ بانخفاض غير مسبوق لسعر لدولار
ركزت أخبار سوريا اليوم على تأكيد مصرف سوريا المركزى بأن سعر صرف الدولار سينخفض مقابل العملة الوطنية الليرة، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، تأكيد محققون دوليون على منع الدول التى تدعم عملية السلام فى سوريا، الأطراف المتحاربة، من مهاجمة أهداف غير مشروعة مثل المستشفيات.

كما طمأن حاكم مصرف سوريا المركزى، أديب ميالة، الأربعاء، المواطنين بأن سعر صرف الدولار سينخفض مقابل العملة الوطنية "الليرة".

وقال "ميالة" لوكالة "سانا" السورية: "إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سيشهد انخفاضا كبيرا، وغير مسبوق عقب دخول إجراءات المركزى التى تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء حيز التنفيذ، وسيتكبد المضاربون خسائر فادحة".

أخبار سوريا اليوم


> فيما قال محققون دوليون فى جرائم الحرب بسوريا فى بيان إنه يجب أن تمنع الدول التى تدعم عملية السلام فى سوريا الأطراف المتحاربة من مهاجمة أهداف غير مشروعة مثل المستشفيات.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إن من الأهمية البالغة أن تعمل الدول الساعية لإنهاء الصراع فى سوريا على ضمان أن تحمى الأطراف المتحاربة المدنيين لكن ما حدث هو أن القصف الجوى والبرى والصاروخى كان يستخدم بكثافة فى الهجمات الأخيرة على أهداف مدنية.

من جانبه أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أن الرياض لن ترسل قوات برية إلى سوريا إلا بعد قيام الولايات المتحدة بذلك.

وقال الجبير فى مقابلة مع قناة "France 24" الفرنسية :"فى حال أرسلت الولايات المتحدة قواتها البرية إلى سوريا لمحاربة داعش، ستكون مستعدة لتوجيه قواتها الخاصة مع الوحدات الأمريكية، لكننا لن نقوم بذلك من جانب واحد".

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