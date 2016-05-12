وزير خارجية فرنسا: النزاعات فى سوريا والعراق وليبيا تهدد أوروبا

أكد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت، أنه منذ اندلاع ثورات الربيع العربى صارت النزاعات فى سوريا والعراق وليبيا مصدر تهديد لأوروبا، وتسببت فى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص إليها وازدادت مخاطر وقوع هجمات إرهابية.

واعترف ايرولت -أمام البرلمان الألمانى اليوم الأربعاء- أن أوروبا لم تتمكن من استباق ثورات الربيع العربي، محذرا من ناحية أخرى، من الخطر الذى يهدد البناء الأوروبى فى ظل العجز عن تنظيم استقبال اللاجئين واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتنامى الشعبوية.

واعتبر وزير الخارجية أن المثال الأكثر وضوحا هو رد الفعل على التدفقات الكبيرة للاجئين، معربا عن أسفه حيال التأخر الشديد لتنفيذ نظام توزيع طالبى اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي.

وتسائل وزير الخارجية -فى مداخلته أمام نواب الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألماني- عن موطن الخلل، مؤكدا على ضرورة استخلاص الدروس من الأحداث التى وقعت فى الأشهر الأخيرة.

وكان وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت قد قام اليوم بزيارة إلى برلين شارك خلالها فى الاجتماع الوزارى لرباعية "النورماندي" حول أوكرانيا والتى تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، كما التقى بالسيد نوربرت لأمرت، رئيس البرلمان الألماني، "البوندستاج" لبحث قضايا الساعة على الصعيد الأوروبى والدولي.

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