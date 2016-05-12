ولى أمر بالوادى الجديد يتهم مدرسا بتسريب امتحان لطلاب الدروس الخصوصية

حرر ولى أمر تلميذ بمدرسة اللغات المتميزة بالخارجة، مذكرة ضد أحد المدرسين بالمدرسة، وقدمها إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدة جهات رقابية، يتهمه فيها بتسريب امتحاناته للطلاب الذين يدرس لهم فى الدروس الخصوصية، وأرفق مذكرات المدرس بخط يده، التى ورد منها الامتحان نصا بنفس الأسئلة والإجابات، وهو ما اعتبره ولى أمر التلميذ خيانة لرسالة العلم والمعلم، واستغلال وظيفته من أجل التربح على حساب شرف المهنة.

وقال محمد زنون، ولى أمر التلميذ فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " إنه تقدم بمذكرة للدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن تلك الواقعة طالبا فيها التحقيق العاجل والاستشهاد بالمذكرات التى قدمها ونموذج الامتحان الذى اعتمدته الإدارة التعليمية، وتم توزيعه على الطلاب بشأن المادة التى يصححها المدرس، وثبوت أن الامتحان منقول نصا من المذكرات التى أعطاها المدرس لطلاب الدروس الخصوصية فى المدرسة فى الترم الأول، ويستعد لتكرار نفس الأمر فى نهاية العام.

من جانبه، نفى "حسن .ع" المدرس المذكور، إقدامه على هذا الإجراء، مؤكدا أنه يضع تلك المذكرات للطلاب بصورة تلقائية وليست فيها قصد لتسريب الامتحانات التى يشرف على مراجعتها لجنة متخصصة ولا يمكن أن يمر عليها مثل هذا الإجراء، مؤكدا أنه مستعد لتحمل النتيجة فى حال ثبوت عكس ذلك، خاصة أنه سبق أن تعرض لعدة مواقف فيها من التعنت الشديد ضده لثبات مواقفه وحرصه على الالتزام فى عمله وآدائه بإتقان بشهادة زملائه.

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