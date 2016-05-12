أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وليد صلاح الدين لـ في الجول: الدوري للأهلي

Google+ Print
وليد صلاح الدين لـ في الجول: الدوري للأهلي وليد صلاح الدين لـ في الجول: الدوري للأهلي

يرى وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الدوري المصري لموسم 2015-2016 سيتوج به الأهلي.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري قبل ثماني مباريات من النهاية بفارق ثماني نقاط عن الزمالك الوصيف.

وقال وليد صلاح لـFilGoal.com: "أرى أن الدوري للأهلي.. هو الأقرب والأفضل والأكثر استقرارا فنيا وإداريا".

وأضاف "الزمالك يعاني من عدم استقرار بسبب تغيير الأجهزة الفنية".

ثم استدرك "التغيير في الأجهزة الفنية قد لا يكون عيبا، لكن الأهم هو توزيع الاختصاصات وإعلانها بحيث لا يحدث تداخلات فنية في الأدوار".

وأتم "أتوقع أن يتوج الأهلي بالدوري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع