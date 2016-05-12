وليد صلاح الدين لـ في الجول: الدوري للأهلي

يرى وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الدوري المصري لموسم 2015-2016 سيتوج به الأهلي.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري قبل ثماني مباريات من النهاية بفارق ثماني نقاط عن الزمالك الوصيف.

وقال وليد صلاح لـFilGoal.com: "أرى أن الدوري للأهلي.. هو الأقرب والأفضل والأكثر استقرارا فنيا وإداريا".

وأضاف "الزمالك يعاني من عدم استقرار بسبب تغيير الأجهزة الفنية".

ثم استدرك "التغيير في الأجهزة الفنية قد لا يكون عيبا، لكن الأهم هو توزيع الاختصاصات وإعلانها بحيث لا يحدث تداخلات فنية في الأدوار".

وأتم "أتوقع أن يتوج الأهلي بالدوري".