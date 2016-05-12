الزمالك ضد بتروجيت.. هل ينجح حلمي فيما فشل فيه فيريرا وباكيتا؟

يخوض محمد حلمي المدير الفني للزمالك مباراته الثالثة على رأس الجهاز الأبيض.. هذه المرة ستكون الاختبار الأول الحقيقي للمدرب الجديد عندما يصطدم ببتروجيت.

فحلمي فاز في مباراتيه الأولى والثانية ضد حرس الحدود ثم غزل المحلة وكلاهما يحتل الترتيبين الأخير وقبل الأخير.

لكن بتروجيت يأتي في الترتيب العاشر برصيد 38 نقطة المنتعش بفوزه على الاتحاد السكندري 3-1.

ويصارع الزمالك الوصيف بـ51 نقطة على تقليل الفارق مع الأهلي المتصدر بعد أن تقلص من 11 نقطة إلى ثماني نقاط.

مهمة حلمي لن تكون سهلة، إذ فشل الزمالك في اخر مباراتين على تحقيق الفوز أمام بتروجيت.

فتعادل تحت قيادة جوزفالدو فيريرا 1-1 في الدور الثاني من الموسم الماضي بعد هدف باسم مرسي الذي تقدم لكن جيمس تيدي خطف التعادل في الدقيقة 90.

وفي الدور الأول تحت قيادة ماركوس باكيتا المدرب البرازيلي تعادل الزمالك 1-1 أيضا.

فخطف أحمد جعفر هدف أول لبتروجيت وتعادل معروف يوسف في الشوط الثاني.

بينما يعود آخر فوز للزمالك على بتروجيت إلى الثالث من يناير الماضي في الدور الأول.

ويصادف أن المدير الفني وقتها كان محمد صلاح المدرب العام الحالي في الجهاز الفني.

وفاز الزمالك حينها 2-1 بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين نظيفين سجلهما خالد قمر وأحمد توفيق.

فهل ينجح محمد حلمي في تحقيق الفوز الأول للزمالك على بتروجيت منذ أكثر من عام؟