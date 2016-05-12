3 تحديات تواجه الأهلي أمام أسوان ' اختبار جديد لمارتن يول '

تلقى الأهلي هزيمة في الوقت القاتل من منافسه وادي دجلة في المباراة الماضية من الدوري المصري بهدف دون رد لتصبح تلك هي الخسارة الأول تحت قيادة مدربه مارتن يول.

ويوم الخميس يحل الأهلي ضيفا على أسوان لملاقاته في إطار الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما يأتي أسوان في المركز الـ14 بـ31 نقطة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الأهلي أمام أسوان.

اختبار جديد

خاض الأهلي مع مارتن يول في مسابقة الدوري قبل ملاقاة وادي دجلة خمس مباريات فاز بهم جميعا قبل أن يأتي الأخير ويحقق الانتصار على الفريق الأحمر.

وبشكل عام خاض الأهلي مع مدربه الهولندي في كل المسابقات 11 مباراة لم يهزم سوى في مباراة وادي دجلة فقط.

ولأول مرة يجد مارتن يول نفسه في موقف العودة من الهزيمة مع الأهلي من مباراة سابقة.

فكيف ستكون ردة فعله أمام أسوان؟

الحفاظ على الفارق

ظل الفارق بين الأهلي وملاحقه الزمالك في الفترة الأخيرة في المنافسة على الدوري هو 11 نقطة لصالح الفريق الأحمر ولكن قل ذلك إلى ثماني نقاط بعد الهزيمة من دجلة.

وأمام أسوان بالطبع لا يرغب الأهلي في فقدان نقاط جديدة قد تجعل الفارق مع الزمالك يقل أكثر ما قد يسبب أزمة لدى الفريق الأحمر.

ويلتقي الزمالك مع منافسه بتروجيت يوم الخميس قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي وأسوان.

وإذا ما نجح بتروجيت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك فإن الأهلي ستكون أمامه فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مجددا.

هل يعود أنطوي؟

دخل جون أنطوي مهاجم الأهلي قائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ لقاء اتحاد الشرطة بعدما كان يتم استبعاده منها بشكل دائم.

اعتمد مارتن يول في الفترة الأخيرة في خط هجوم الأهلي على ماليك إيفونا وعمرو جمال وشارك عماد متعب كبديل في بعض المواجهات.

وإذا ما دخل مارتن يول قائمة الـ18 لمباراة أسوان فسيكون أمام تحد من نوع خاص أمام مارتن يول ألا وهو تسجيل هدفا كي يثبت أقدامه من جديد مع الأهلي.

ومنذ قدوم يول لتدريب الأهلي لم يسجل أنطوي سوى هدفا واحدا فقط كان أمام ريكرياتيفو دي ليبولو في دوري أبطال إفريقيا.