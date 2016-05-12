إحالة 35 طبيبًا و40 موظفًا بـ«صحة إهناسيا» ‎في بني سويف للتحقيق

أحال سرور سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، 35 طبيبًا بمستشفي إهناسيا المركزي، للشئون القانونية، و40 موظف تابعين للإدارة الصحية للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل.

وكانت لجنة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية، برئاسة رمضان هلال، قد فاجئت مستشفي إهناسيا المركزي، للوقوف علي سير العمل، وتبين غياب 35 طبيب وتركهم للعمل في أوقات العمل الرسمية.

كما تبين للجنة عند مرورها، غياب 40 موظف وتركهم العمل في الأوقات الرسمية، مما يعد تقصير في حق المواطن والدولة.

ومن جانبة أكد “هلال”، لمراسل «ONA»، أنه تم رفع مذكرة بكافة الملاحظات لرئيس المدينة، والذي أمر بتحويلهم للتحقيق، ورفع مذكرة لوكيل وزارة الصحة بذلك.