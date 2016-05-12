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وفاة ناشيء الأهلي السابق في تايلاند بعد مران مع فريقه

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وفاة ناشيء الأهلي السابق في تايلاند بعد مران مع فريقه وفاة ناشيء الأهلي السابق في تايلاند بعد مران مع فريقه

توفى كريم فايد ناشيء الأهلي السابق في تايلاند عقب أحد التدريبات الاختبارية مع فريق يسعى للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة.

فايد أحد ناشئين الأهلي من مواليد 1989 ويبلغ من العمر 26 عاما، ولعب لمنتخب للشباب قبل الانتقال إلى تايلاند وماليزيا وخوض موسمين مميزين.

وقال صديقه كريم نور لاعب الترسانة السابق المقيم في بانكوك لـFilGoal.com: "فايد لعب موسمين مميزين في ماليزيا بمركز رأس الحربة وتزوج ماليزية ولم ينجب بعد وفاة طفله قبل ولادته".

وأضاف "حدثت مشاكل مع بعض اللاعبين في ماليزيا ليعود إلى تايلاند ويخضع للاختبار في عدد من الأندية لكن كان عليه الرحيل لأن تأشيرته تنتهي بعد ثلاثة أشهر".

"اليوم الأربعاء أنهى تدريبه ودخل دورة المياه ووافته المنية داخلها، واكشتف أحد الأشخاص وفاته بالصدفة خلال رغبته في الدخول للحمام".

"ويرجح أن يكون توفى بسبب سكتة قلبية أو هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل كبير".

"وحضرت سيارة إسعاف لكن القلب قد توقف وهو الآن في المستشفى تمهيدا لترحيله يوم السبت ليدفن في مصر".

وأتم صديقه "السفارة المصرية في بانكوك لم تقصر في شيء وتبذل كل ما لديها للإسراع بإنهاء إجراءات عودته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته".

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