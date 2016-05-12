خبر في الجول – الإعلان عن تعديلات الكاف قبل قرعة دوري الأبطال

دعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعقد جمعية عمومية غير عادية في القاهرة لاعتماد قرار رئيسه عيسى حياتو بتغيير شكل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في 2017.

وعلم FilGoal.com أن عيسى حياتو قد ذكر التعديلات بإقامة مرحلة المجموعات بداية من دور الـ16 في دوري الأبطال والكونفدرالية خلال كلمته للجمعية العمومية.

وسيعلن بشكل رسمي شكل مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل قبل قرعة مجموعات النسخة الحالية نهاية الشهر الجاري.

وتباعا لقرار حياتو فقد تم تشكيل لجنة برئاسة محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لوضع تصور عن طريقة التعديلات في شكل البطولتين.

وسيتم الإعلان عن تلك التعديلات قبل قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والمقرر لهما يوم 24 من الشهر الجاري.

وسيعقد الكاف جمعية عمومية غير عادية في القاهرة يوم الخميس 29 سبتمبر لمناقشة التعديلات، لكنها متفق عليها من قبل أعضاء الكاف مما يعني أن الاجتماع سيكون مجرد تحصيل حاصل.

وتلعب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بمرحلة المجموعات بداية من دور الثمانية بتقسيم الفرق إلى مجموعتين.