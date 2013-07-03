الترمس لشدِّ البشرة وتقليل التجاعيد

لتقللي من تجاعيد بشرتك، تقدِّم لك الطَّبيعة "الترمس" كواحد من أهم البقول التي تستخدم في مجال التجميل، إذ يتميَّز بمكوِّنات فعَّالة في تفتيح البشرة وشدِّها وتقليل التجاعيد بها.

لذا "سيِّدتي نت" يقدِّم لك هذه الوصفة السَّهلة والبسيطة لشدِّ بشرتك والتخلُّص من تجاعيدها:

الطَّريقة: أحضري القليل من الترمس المطحون، واخلطيه بماء الورد والزبادي حتى تتكون لديك عجينة متماسكة، ثم افرديها على بشرتك لمدَّة ربع ساعة حتى تجف.

استخدمي هذا القناع مرة كل أسبوع وستلاحظين الفرق.