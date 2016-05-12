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فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية فى الإسماعيلية 15 مايو

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فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية فى الإسماعيلية 15 مايو فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية فى الإسماعيلية 15 مايو
قال العقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن مكتب تنسيق القبول بالمدارس العسكرية الرياضية يبدأ فى تلقى طلبات للالتحاق للعام الدراسى 2016/2017، ويتم فتح منافذ بيع الملفات بالمدارس ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/5/2016 حتى يوم الأحد الموافق 3/7/2016.

وأشار العقيد النميرى إلى أنه سوف يتم قبول الملفات بعد استكمال الأوراق والإجراءات اعتباراً من 1/6 حتى يوم الاثنين 4/7.

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