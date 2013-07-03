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تسريحات ميشال زيتون من عصر بريجيت باردو

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تسريحات ميشال زيتون من عصر بريجيت باردو تسريحات ميشال زيتون من عصر بريجيت باردو

من وحي الموضة والتسريحات العالميّة البسيطة الرائجة، التقت سيدتي مزيّن النجمات ميشال زيتون، من أمثال سيرين عبد النور، سارة الهاني، ديانا حداد، ملكة جمال لبنان روزاريتا، وهيفاء وهبي، ونجوى كرم ـ وحاورته حول جديد الموضة في مجال التسريحات والألوان والقصّات، فماذا قال؟

تسريحات النجمات:
يختار ميشال تسريحة للنجمة من وحي المناسبة والكليب أو جلسة التصوير التي تتحضّر لها.
وبرأيه أنّ النجمة هي من تختار البساطة بتسريحاتها والأقرب إلى الطبيعة، وهو يقدّم هذه النوعيّة من التسريحات، إذ يستوحي خطوطه لهذا الموسم من عصر النجمة بريجيت باردو.

تسريحات الموسم والألوان:
البساطة والتسريحات العمليّة هي سيّدة الموضة العالميّة. ومع كلّ تسريحة، يأخذ بعين الاعتبار شكل العينين والجبين والكتفين لتحصل المرأة على تسريحة تليق بها.
أمّا بالنسبة إلى ألوان الشعر، فالألوان الترابيّة بتدرّجاتها كافّة هي المسيطرة، في هذا الموسم، مع دخول اللون النحاسيّ بقوّة إلى الشعر.
عناية بالشعر:
ينصح ميشال بضرورة العناية بالشّعر في الصالون والمنزل، وأن تختبر المرأة مشكلة شعرها أوّلاً، ثمّ المواظبة على استعمال علاج موثوق منه ومثبت من المختبر المختصّ؛ لهذا اعتني بشعرك تماماً كبشرتك.

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سيدتي