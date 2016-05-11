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موظف أمنى تابع لحماس يقتحم مركز شرطة دير البلح فى غزة.. تعرف على السبب

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موظف أمنى تابع لحماس يقتحم مركز شرطة دير البلح فى غزة.. تعرف على السبب موظف أمنى تابع لحماس يقتحم مركز شرطة دير البلح فى غزة.. تعرف على السبب
ذكر مصدر فلسطينى مطلع أن موظفا أمنيا يتبع حركة حماس فى غزة اقتحم مركز شركة دير البلح وهو يطلق الرصاص فى الهواء، مؤكدا أن الموظف قام بالدخول لمركز الشرطة ومزق زيه العسكرى وتنازل عن عمله مع حماس بشكل نهائى قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم".

وأكد المصدر لموقع "الكرامة برس" الفلسطينى أن الضائفة المالية الكبيرة التى يمر بها موظفو حماس دفع الموظف للقيام بذلك، مشيرا إلى أن حكومة حماس تقوم بصرف نصف راتب لجميع موظفى الحركة منذ عدة سنوات، الأمر الذى لاقى استياء كبير وانتقادات لاذعة لحماس فى ظل معاناة الموظفين وعائلاتهم.

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