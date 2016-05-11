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إحباط تهريب 4 آلاف كارت “ميموري” مع مصري قادم من دبي

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إحباط تهريب 4 آلاف كارت “ميموري” مع مصري قادم من دبي إحباط تهريب 4 آلاف كارت “ميموري” مع مصري قادم من دبي

مراسل «ONA»

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 4 ألاف كارت “ميموري”، كانت بحوزة أحد الركاب المصريين القادمين من دبي على طائرة الخطوط القطرية .

صرحت مصادر، اليوم الأربعاء، بأنه أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من رحلة دبي، إشتبه أسامة دياب، رئيس القسم بجمارك مطار القاهرة، بأحد الركاب مصري الجنسية، وحولة إلى لجنة تفتيش، وتبين أن الركاب يخبئ 4 آلاف كارت “ميموري” داخل علب زيت شعر كانت بحوزته .

وأضافت المصادر أن “دياب” أبلاغ سامي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، وأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر ضد الراكب.

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