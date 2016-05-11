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خبير تقني يكشف أسباب عدم إغلاق مصر لصفحات “داعش” والمواقع الإباحية

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خبير تقني يكشف أسباب عدم إغلاق مصر لصفحات “داعش” والمواقع الإباحية خبير تقني يكشف أسباب عدم إغلاق مصر لصفحات “داعش” والمواقع الإباحية

مراسل «ONA»

كشف الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أسباب عدم إغلاق لمواقع “داعش” أو المواقع الإباحية وغيرها، موضحًا أن حجب الموقع يتطلب أموال كثيرة جدًا ومن الممكن أيضًا التحايل عليها والدخول من خلال بعض البرامج.

وأضاف مصطفى، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم الأربعاء، أن قانون الجريمة الإليكترونية لم يطبق حتى الأن وتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وهو ما سيسمح بمعاقبة الجرائم الإليكترونية وليست السياسية فقط، موضحًا أن القانون يسمح بمناقشة غلق أو حجب موقع معين عن الدولة.

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