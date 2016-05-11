الجيش الجزائرى يعلن قتل سبعة متطرفين مسلحين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء أن قوات الجيش قتلت سبعة اسلاميين مسلحين بالأخضرية على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

وقالت الوزارة فى بيان على موقعها الالكترونى "فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية تمشيط وتطويق بمنطقة مومليل ببلدية الأخضرية بولاية البويرة، قضت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى ظهر اليوم (الاربعاء) على سبعة إرهابيين".

وتطلق السلطات الجزائرية تسمية "إرهابى" على الإسلاميين الذى حملوا السلاح فى بداية 1990 لإسقاط النظام، ما تسبب بحرب أهلية أسفرت عن مقتل 200 ألف شخص بحسب حصيلة رسمية.

وذكر البيان انه تم التعرف على هوية ثلاثة مسلحين أحدهم ينشط فى المجموعات الاسلامية المسلحة منذ 1993 بينما يجرى العمل لكشف هوية اربعة مسلحين.

وأضاف أنه تم حجز "أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية" كما "تم تدمير مخبأين للإرهابيين".

والاسبوع الماضى اعلن الجيش قتل خمسة مسلحين فى سكيكدة (500 كلم شرق الجزائر)، وفى شهر مارس افادت وزارة الدفاع أن قواتها قتلت 14 مسلحا فى ولاية الوادى (600 كلم جنوب شرق الجزائر) غير البعيدة من الحدود التونسية وحجزت كمية كبيرة من الاسلحة الرشاشة وقذائف هاون وصواريخ "ار بى جي".

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع فان الجيش قتل 39 اسلاميا مسلحا منذ الاول من مارس.

وفى 2015، قتل الجيش الجزائرى أو اعتقل "157 ارهابيا بينهم عشرة قياديين"، بحسب المصدر نفسه.

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