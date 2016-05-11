مقتل جندى روسى فى محافظة حمص

قتل جندى روسى بنيران مقاتلين من المعارضة السورية فى محافظة حمص قبل يومين، بحسب ما صرح الجيش لوكالات أنباء روسية الأربعاء.

وأوضح ممثل لقاعدة حميميم الجوية الروسية فى غرب سوريا أن الجندى أنطون إيريغين "أصيب بجروح بالغة برصاص مقاتلى المعارضة لدى مرافقته آليات تابعة لمركز التنسيق الروسى الذى يؤدى دور الوسيط بين فصائل المعارضة".

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