أخبار المغرب اليوم.. 700 شركة أجنبية استثمرت 3.6 مليار دولار بالمغرب

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول دوافع جلب المغرب للاستثمارات الخارجية، والمشاريع الاستثمارية التى شهدتها المملكة فى الآونة الأخيرة، بفضل اهتمام المملكة بتحديث البنية التحتية ونهج إستراتيجية تشجيع الشركات الأجنبية لإقامة فروعها بالمغرب، وهو ما وضعها فى مصاف البلدان الأكثر جذبًا للرأس مال الخارجى.

ويفوق عدد الشركات الأجنبية المتواجدة بالمغرب، خاصة منها الفرنسية، 700 شركة، استثمرت ما يزيد عن 3.6 مليار دولار، كما أنها ساهمت فى إحداث 500 ألف فرصة عمل مباشرة، ويوجد بالمنطقة الصناعية بطنجة حوالى 75 شركة أجنبية من أوروبا، بالإضافة إلى مشاريع صناعة السيارات التى عرفت ازدهارًا كبيرًا بالمنطقة.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، إعطاء العاهل المغربى الملك محمد السادس، تعليماته لإلغاء تأشيرة دخول الصينيين إلى المغرب اعتبارًا من يونيو المقبل، فى لفتة تعد الأولى من نوعها بين البلدين.

وقال وزير الشئون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، إن الملك أبلغ الرئيس الصينى شى جين بينج، خلال المباحثات التى أجراها قائدا البلدين اليوم الأربعاء بقصر الشعب ببكين، قراره بإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الصينيين للمملكة ابتداء من يونيو المقبل.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضًا، دعوة تنظيم "داعش" الإرهابى مسلحيه إلى شن هجمات فى المغرب ضد أهداف عديدة، بينها بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية، حيث توعد التنظيم فى تسجيل صوتى باستهداف المجمعات السياحية ومقار الأمن والشركات الأجنبية فى المغرب.

- العاهل المغربى يقرر إلغاء تأشيرة دخول الصينيين إلى المغرب

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