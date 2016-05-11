أخبار ليبيا اليوم..على القطرانى يحذر مارتن كوبلر من المساس بقيادة الجيش الليبى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تحذير مسئول ليبى من المساس بالجيش الليبى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم، كشف المتحدث العسكرى الليبى عن سبب رفض حفتر للقاء كوبلر.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تحذير على القطرانى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الألمانى مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا، من المساس بالجيش الوطنى الليبى وقيادته الممثلة فى القائد العام الفريق خليفة حفتر.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن القطرانى فى لقاء مع "كوبلر" بناءً على طلب الأخير فى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، أن الشعب الليبى لن يقبل بالمساس بالمؤسسة العسكرية التى تحارب الإرهاب فى البلاد، ويلتف حولها المواطنون الشرفاء.

وأبلغ على القطرانى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى "كوبلر"، خلال اللقاء، أن الشعب الليبى هو من يمنح الشرعية وليست الأمم المتحدة أو الدول الغربية، ومجلس النواب الليبى هو الجسم الشرعى الوحيد فى البلاد الذى انتخب من الشعب ويمثل مطالبهم، هو ممثل أيضًا للسلطة التنفيذية فى حال غياب منصب رئيس الدولة، ورئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس المجلس الرئاسى الذى لا يزال محل خلاف وفاقدًا للشريعة.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم كشف المتحدث العسكرى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسمارى، سبب رفض القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر لقاء المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، قائلاً: هذا الرجل يطالب بفتح ممرات آمنة للدواعش فى منطقة القوارشة وليس للمدنيين.

وأكد المتحدث العسكرى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى، أن منطقة القوارشة بمدينة بنغازى لا يوجد فيها مدنيون فى حاجة لممر آمن، ولكن هناك إرهابيين لا يمكن السماح لهم بممر آمن.

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