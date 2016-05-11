"الجمعية المصرية للجهاز الهضمى" يستعرض أحدث طرق التغلب على الأورام بالدعامات

أكد الدكتور أسامة عبادة - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، رئيس المؤتمر الثامن للجمعية المصرية للجهاز الهضمى والكبد والمناظير "جسترو الكس" - أنه يمكن استخدام الدعامات المعدنية فى مجال المناظير فى الأورام المتقدمة، سواء للمرىء أو المعدة أو القنوات المرارية، وكذلك استخدام منظار الموجات الصوتية ومنظار الأمعاء الدقيقة.

وأوضح د. أسامة خلال المؤتمر المنعقد فى الفترة من 11 إلى 13 مايو بالاشتراك مع المجموعة المصرية لدراسة حركية الجهاز الهضمى بالإسكندرية، أن بعض المرضى فى حالات الأورام المتقدمة قد تستدعى استخدام الدعامات المعدنية لمساعدة هؤلاء المرضى لاستكمال علاجهم باستخدام العلاج الكيميائى أو الاشعاعى، موضحا أنه يتم تركيب هذه الدعامات المعدنية لتحسين الحالة العامة للمريض بالمرىء أو المعدة بإدخال هذه الدعامات بالمنظار والأشعة لتجاوز الانسداد الناتج عن الأورام، مؤكدا أنه بعد وضع الدعامات يستطيع المريض أن يستعيد القدرة على تناول الأطعمة والمشروبات عن طريق الجهاز الهضمى.

وقال أسامة إن الأورام غالبا ما تسبب انسدادا فى الجهاز الهضمى والذى يمنع استمرار العلاج الإشعاعى والكيميائى، فيتم التغلب على هذا الانسداد بوضع الدعامات المعدنية التى تضغط على الورم وتفتح الطريق لاستعادة الجهاز الهضمى كفاءته لتناول المشروبات والمأكولات بصورة شبة طبيعية حتى يتحمل العلاج الكيميائى والإشعاعى.

وأكد أسامة أنه يتم فتح الطريق الذى قام بسده هذا الورم، موضحا أن هذه التقنية حققت نسب نجاح تفوق الـ90%، مشيرا إلى أن الدعامات المعدنية عن طريق المنظار تستخدم فى جميع أنواع أورام المرىء والقولون والاثنى عشر والمعدة والقنوات المرارية.

وأشار دكتور أسامة إلى أن أنه سيتم عقد جلسات عن أورام القولون والكبد والبنكرياس واستعراض التعاون بين المناظير والجراحة والأورام فى علاج الحالات الصعبة، موضحا أن المؤتمر يستعرض الجديد فى مجال منظار الموجات الصوتية والأمعاء وحركية المرىء فائقة الوضوح.

أستاذ جراحة أورام: الرجال الأكثر إصابة بسرطان الكبد فى مصر

>