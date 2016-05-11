بالفيديو.. «طارق فهمي»: البرلمان الأوروبي وراء تعيين سفير إيطالي جديد بالقاهرة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن تعيين سفير إيطالي جديد في مصر بداية ونقطة توازن جديدة للعلاقات بين القاهرة وروما، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على توصية من البرلمان الأوروبي للبرلمان الإيطالي بضروة عودة التمثيل الدبلوماسي الإيطالي فى القاهرة.

وأضاف فهمي، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور أن هذه الخطوة ليس لها علاقة بحادث مقتل الطالب الإيطالي في مصر جوليو ريجيني، مشيرًا إلى أن اللغة الدبلوماسية ستطغي علي سير المفاوضات في القضية، وبالتالي يجب على الدولة المصرية ضبط حركة الإيقاع فى التعامل مع إيطاليا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام.

وأكد فهمي أن المسار الأمني فى قضية مقتل ريجيني قد توقف ولم يعد يحمل جديداً، وبالتالي تكشف للايطاليين للمسارات الأخرى، وعلي رأسها السياسي والدبلوماسي.