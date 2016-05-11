أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. «طارق فهمي»: البرلمان الأوروبي وراء تعيين سفير إيطالي جديد بالقاهرة

Google+ Print
بالفيديو.. «طارق فهمي»: البرلمان الأوروبي وراء تعيين سفير إيطالي جديد بالقاهرة بالفيديو.. «طارق فهمي»: البرلمان الأوروبي وراء تعيين سفير إيطالي جديد بالقاهرة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن تعيين سفير إيطالي جديد في بداية ونقطة توازن جديدة للعلاقات بين القاهرة وروما، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على توصية من البرلمان الأوروبي للبرلمان الإيطالي بضروة عودة التمثيل الدبلوماسي الإيطالي فى القاهرة.

وأضاف فهمي، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور أن هذه الخطوة ليس لها علاقة بحادث مقتل الطالب الإيطالي في مصر جوليو ريجيني، مشيرًا إلى أن اللغة الدبلوماسية ستطغي علي سير المفاوضات في القضية، وبالتالي يجب على الدولة المصرية ضبط حركة الإيقاع فى التعامل مع إيطاليا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام.

وأكد فهمي أن المسار الأمني فى قضية مقتل ريجيني قد توقف ولم يعد يحمل جديداً، وبالتالي تكشف للايطاليين للمسارات الأخرى، وعلي رأسها  السياسي والدبلوماسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري