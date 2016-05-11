خبر في الجول – الكاف يدعو لجمعية عمومية غير عادية في القاهرة لاعتماد تغييرات دوري الأبطال

دعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعقد جمعية عمومية غير عادية في القاهرة لاعتماد قرار رئيسه عيسى حياتو بتغيير شكل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في 2017.

وعلم FilGoal.com أن عيسى حياتو قد ذكر التعديلات بإقامة مرحلة المجموعات بداية من دور الـ16 في دوري الأبطال والكونفدرالية خلال كلمته للجمعية العمومية.

وسيعلن بشكل رسمي شكل مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل قبل قرعة مجموعات النسخة الحالية نهاية الشهر الجاري.

وتباعا لقرار حياتو فقد تم تشكيل لجنة برئاسة محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لوضع تصور عن طريقة التعديلات في شكل البطولتين.

وستبدأ اللجنة اجتماعاتها فورا وسترفع تقريرا للجنة التنفيذية للكاف بحد أقصى في بداية سبتمبر.

وسيعقد الكاف جمعية عمومية غير عادية في القاهرة يوم الخميس 29 سبتمبر لمناقشة التعديلات وإقرارها في صورتها النهائية من اللجنة التنفيذية.

وسيقام تصويت من أعضاء الجمعية العمومية للموافقة على التعديلات أو رفضها.

وتلعب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بمرحلة المجموعات بداية من دور الثمانية بتقسيم الفرق إلى مجموعتين.