الإسماعيلي لـ كلام في الجون: عبد ربه حصل على 3 مليون جنيه.. وأقل اللاعبين تقاضى 50%

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قد قاموا بما أسماه بالإضراب وليس امتناع بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم بحسب زعمهم.

وانقطع لاعبو الإسماعيلي لليوم الثاني على التوالي عن التدريبات بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم قبل مواجهة مصر للمقاصة يوم الجمعة بالدوري المصري.

وأضاف وحيد لبرنامج (كلام في الجون) عبر ميجا إف إم "اللاعبون قاموا بإضراب وليس امتناع، وسننشر على الموقع الرسمي النسب المئوية لكل لاعب".

وتابع "لم نكن نريد أن نعلن هذا، ولكنهم اضطرونا لذلك.. أحدهم قال إنه لم يتقاض مستحقاته منذ 10 أشهر وهذا عار تماما من الصحة".

"أقل لاعب حصل على 50% من مستحقاته، ونحن مثلنا مثل الأهلي والزمالك.. حتى أن مرتضى منصور لديه فيديو مصور يتحدث فيه عن تأخر القسط الثالث للاعبين".

"حسني عبد ربه قائد الفريق ضمن الممتنعين عن التدريبات، على الرغم من حصوله على 3 مليون جنيه الموسم الماضي من الشركة الراعية".

"ومع إصابته بقطع في الرباط الصليبي إدارة النادي خصمت ما حصل عليه من نسبة المشاركة الموسم الماضي الذي لم يشارك فيه في العام الحالي".

وأتم "لم نعرض لاعبين للبيع فنحن محترفون وهم لاعبون محترفون.. هناك لائحة مالية موقعين عليها، فقط نمر من مباراة المقاصة والبركة في أبناء النادي الحقيقين".

واستعان الإسماعيلي بفريق الناشئين لخوض مواجهة المقاصة.