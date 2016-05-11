حوار في الجول - ماكليش يتحدث عن أسبوع غريب ولاعبين غاضبين في الزمالك والفارق مع الأهلي

في الوقت الذي انتظر فيه أليكس ماكليش من إدارة الزمالك دفع الرواتب المتأخر لمساعديه، تفاجئ بإقالتهما.. المدرب الإسكتلندي يتحدث لـFilGoal.com لأول مرة بعد رحيله عن البيت الأبيض.

وصف ماكليش أسبوعه الأخير في الزمالك بـ"الغريب" لأنه لم يتوقع ما حدث معه، لينتهي برحيله عن الفريق.

ويتحدث ماكليش لـFilGoal.com عن كيف طور لاعبي الزمالك رغم الأزمات التي وجدها في الفريق - من وجهة نظره - والفارق مع الأهلي ويوجه رسالة أخيرة لجماهير الفريق الأبيض.

وكل ما يلي على لسان ماكليش لـFilGoal.com ..

"الإيجابيات التي خرجت بها من تجربتي مع الزمالك كانت النتائج الجيدة التي تحققت مع فريق كان بعيدا عن حالته ولاعبين تنتابهم نوبات غضب عديدة بسبب الأزمات المالية".

"آخرون لم يعجبهم استبعادي لهم من المباريات، لكني لم أمانع غضبهم لأن ذلك يظهر رغبتهم في مساعدة الفريق، ولكن تأخر سداد المستحقات المادية زاد الأمر صعوبة".

"حاولت نقل كل خبراتي الفنية والخططية إلى اللاعبين، وكنت فخورا وأنا أرى معظمهم يستعيد مستواه رغم الأزمات الشخصية".

"الأهلي كان أفضل منا فنيا وأكثر استقرارا قبل قدومي، وهذا كان واضحا أيضا في فترة عملي".

"نتائجنا برهنت على ذلك. في الأسبوع الأخير الغريب لي مع الزمالك تأهلنا إلى مجموعات دوري الأبطال وفزنا في الدوري على حرس الحدود".

"بعد أيام من الانتصار الأخير وجدت الإدارة تقيل المساعدين اللذين أثق بهما، في الوقت الذي كنت أنتظر فيه أن يتم دفع رواتبهما المتأخرة!".

"لا أريد أن أعلق على أي شيء يخص مرتضى منصور".

"خرجت بشيء إيجابي آخر هو علاقتي الرائعة بالناس في القاهرة".

"شاهدت مع جماهير الزمالك شيئا لم أره في حياتي مع دعمهم الكبير الذي أظهروه خلال فوزنا الرائع 2-0 على مولودية بجاية الفريق الجزائري القوي".

"خطتنا كانت موفقة لدرجة أن المدربين الجزائريين قالوا لي إنهم تفاجئوا بالأداء الذي قدمه الزمالك".

"والسبب في ذلك كان الإعداد المناسب عن طريق التدريبات والاستعداد بالفيديو، وهذا جزء مهم من عملنا".

"قضيت وقتا رائعا في القاهرة، وكنت أود أن أعيد لقب دوري الأبطال إلى جماهير الزمالك. شكرا للجميع في مصر".