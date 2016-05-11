محمد بن راشد يكرم الفائزين بـ "جائزة الصحافة العربية "

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم " الأربعاء" الفائزين بـ "جوائز الصحافة العربية" ضمن مختلف فئاتها وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي تزامنا مع ختام الدورة الخامسة عشرة لـ "منتدى الإعلام العربي".

حضر حفل توزيع الجوائز معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة ومنى غانم المري الأمين العام لجائزة الصحافة العربية رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي وحشد من كبار المسؤولين ورموز العمل الصحافي العربي وكبار الكتاب والإعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة.

وتم منح جوائز الصحافة العربية لخمسة عشر فائزا من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من شتى الدول العربية والأجنبية والذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين أكثر من 5500 عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.

بدأ حفل الجائزة بعرض فيلم قصير عن حياة الراحل خلفان الرومي الرئيس السابق لمجلس إدارة جائزة الصحافة العربية رحمه الله وأحد الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الحياة الثقافية والتعليمية والإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقلده العديد من المناصب الوزارية حيث كان من المواكبين لمسيرة التنمية في الإمارات ومنذ تأسيس دولة الاتحاد.

بعد ذلك عرض فيلم "جائزة الصحافة العربية" الذي رصد أهم الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية وكان لها تأثير على المشهد الإعلامي العربي وتخلل الحفل قصيدة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان "الأمل" غناها الفنان كاظم الساهر.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتسليم جائزة "شخصية العام الإعلامية" للدورة الخامسة عشرة للكاتب والإعلامي عبد الرحمن الراشد تقديرا لجهوده في إثراء مسيرة الإعلام العربي حيث كان له العديد من الإسهامات المهمة على مدار تاريخه المهني الحافل بالإنجازات.

وسلم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي جائزة "العامود الصحافي" والتي فاز بها الكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس الذي أسس وترأس تحرير شهريتي "المسيرة" و"المقاصد" في بيروت.. كما ترأس الأقسام الثقافية في صحيفة "السفير" في بيروت و"اليوم السابع" في باريس وله مؤلفات عديدة في السينما والفكر والنقد منها "موسوعة تراث الإنسان" في 12 مجلدا و"سينما يوسف شاهين" و"الصورة الملتبسة" وموسوعة "السينما والمجتمع في الوطن العربي" في 3 مجلدات.. وترجم من الإنجليزية والفرنسية والإيطالية نحو 40 كتابا في الفلسفة والسينما والاقتصاد.

كما سلم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. جائزة الصحافة الذكية لصحيفة "هسبريس" الالكترونية المغربية والتي شهدت تنافسا كبيرا ومشاركات فاقت التوقعات وتهدف تلك الفئة إلى زيادة الوعي بالتقنيات الحديثة وكيفية استخدامها صحافيا وتطويعها للمحتوى العربي إضافة إلى دورها في حث المؤسسات الصحافية على تطوير قدراتها لتصبح مواكبة لتقنيات الصحافة المعاصرة.

إلى ذلك سلم أيمن الصياد عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية درع جائزة "الصحافة الإنسانية" للصحافية نعيمة السريدي من مجلة "مغرب اليوم" عن عمل حمل عنوان: "جرادة.. مدينة الموت من أجل الحياة".

وقدم الدكتور خالد المعينا عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة "الصحافة التخصصية" لفريق عمل صحيفة الخليج الاماراتية عن عمله الفائز " الابتكار نهج وأسلوب حياة".

وقدم عبد الناصر النجار عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة "الصحافة الرياضية" للصحافي رضا سليم من صحيفة "الاتحاد" الاماراتية عن عمل حمل عنوان " رياضة الطفل العربي.. الصندوق الأسود".

وقامت عائشة سلطان عضو مجلس إدارة الجائزة بتسليم درع جائزة "الصحافة الثقافية" للصحافي مصطفى عبادة من مجلة الأهرام العربي عن عمل عنوانه: " مشروعات فكرية حاولت تجديد الخطاب الديني في العصر الحديث ".

وسلم محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة "الصحافة الاستقصائية" للصحافيين هدى زكريا ومحمد المندراوي من صحيفة "اليوم السابع" عن تحقيق بعنوان "خداع المرضى بالخلايا الجذعية".

وسلم رائد برقاوي عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة "الصحافة الاقتصادية" للصحافي أسامة جلال من وكالة الأنباء الكويتية " كونا" عن موضوع تحت عنوان "تحرير أسعار الطاقة".

وقدم عبد الإله بلقزيز عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة "الصحافة السياسية" للدكتور عبدالله المدني عن موضوع نشر تحت عنوان " الإتفاق النووي الإيراني .. التداعيات الإقليمية والدولية" نشر في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.. في حين قدم محمد يوسف عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة "الحوار الصحافي" للصحافي فيصل بن سعيد العلوي من صحيفة "الوطن" العمانية عن حوار مع واسيني الأعرج.

وسلم عبد الحميد أحمد عضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة "أفضل صورة صحافية" للمصور الصحافي محمد علي تركمان من وكالة رويترز – فلسطين وتسلم عنه الجائزة علاء بدارنه.

وقدمت منى بوسمرة مديرة جائزة الصحافة العربية درع جائزة " الرسم الكاريكاتيري" للرسام موفق رشدي قات عن عمل بث على شاشة "سكاي نيوز عربية".

وقام نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة ضياء رشوان بتسليم دروع التكريم للفائزين الثلاثة بفئة "الصحافة العربية للشباب" وهم: عبير عيسى مجلة كل الأسرة الإماراتية وآيات الحبال المصري اليوم وحليمة أبروك صحيفة أخبار اليوم المغربية.

كانت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية قد تلقت هذا العام ما يزيد على 5,500 عمل من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم وشهدت منافسة كبيرة ضمن جميع فئاتها لارتفاع جودة الأعمال الطامح أصحابها إلى اعتلاء منصة التكريم لتواصل بذلك الجائزة مسيرتها مؤكدة مكانتها كأكبر محفل للاحتفاء بالإبداع الصحافي على مستوى الوطن العربي سواء من ناحية الانتشار وحجم المشاركة أو القيمة المالية.