وزير الخارجية: الإرهاب ليس انعكاسا لدين سماوى ويجب مكافحته

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن ظاهرة التطرف ليست انعكاسا لأى دين سماوى ويجب مكافحتها، مشددًا على أن الحرب ضد الإرهاب يجب ألا تعمتد على العمليات الأمنية فقط.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى على هامش ترأسه لجلسة مجلس الأمن حول مكافحة التطرف، أن المنظمات الإرهابية تنشط فى مناطق الصراعات وتسعى لاستقطاب الشباب، مشيرا إلى أن الخطاب الدينى يجب أن يجدد بعيدا عن الأيديولوجيات المتطرفة.

سامح شكرى يستضيف إفطارًا وزاريًا لمناقشة السلم والأمن فى الأمم المتحدة

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