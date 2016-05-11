إبراهيم عيسى: مصر تعيش على أغنية "آه لو لعبت يازهر"

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "لدى أقوال أخرى" على إذاعة "نجوم إف إم"، مساء الأربعاء، إنه فى الدورى الإنجليزى وقعت حالات وفاة لمشجعين فى مباراة لليفربول، مرة واحدة فقط منذ فترة طويلة، ولكن إحنا فى مصر حصل معانا كدة فى سنتين وراء بعض، وده دليل على غياب كل تخطيط، وخيبة الإدارة لدينا".

وأضاف "عيسى"، أن "الفرق بينا وبين أى دولة ليس فى الحضارة، ولكن فى الإدارة المحترفة التى تستطيع القيادة، إحنا طول الوقت عايشين على طريقة أغنية "أه لو لعبت يازهر"، وماشيين بالبركة من غير أى تخطيط للمستقبل".

وأكد أن "مشهد فوز ليستر سيتى بالدورى الإنجليزى نفتقده فى مصر، وعمرنا ما هنكون أبدًا مثل إنجلترا فى الكورة، لأن الإدارة فى مصر غير محترفة نهائيًا، ولا نفكر فى أى تطوير للدورى المصرى".

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