أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمير أنطون تادرس : أنا مسامح الإرهابي اللي فجر الكنيسة وربنا يغفر له -
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
البرلمان || للعاملين بالقطاع الخاص إقرار صرف علاوة دورية 7% في يناير من كل عام -
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا -
ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين -
الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ..و 12 إجراء استثنائي يترتب على القرار -
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إبراهيم عيسى: مصر تعيش على أغنية "آه لو لعبت يازهر"

Google+ Print
إبراهيم عيسى: مصر تعيش على أغنية "آه لو لعبت يازهر" إبراهيم عيسى: مصر تعيش على أغنية "آه لو لعبت يازهر"
قال الإعلامى إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "لدى أقوال أخرى" على إذاعة "نجوم إف إم"، مساء الأربعاء، إنه فى الدورى الإنجليزى وقعت حالات وفاة لمشجعين فى مباراة لليفربول، مرة واحدة فقط منذ فترة طويلة، ولكن إحنا فى حصل معانا كدة فى سنتين وراء بعض، وده دليل على غياب كل تخطيط، وخيبة الإدارة لدينا".

وأضاف "عيسى"، أن "الفرق بينا وبين أى دولة ليس فى الحضارة، ولكن فى الإدارة المحترفة التى تستطيع القيادة، إحنا طول الوقت عايشين على طريقة أغنية "أه لو لعبت يازهر"، وماشيين بالبركة من غير أى تخطيط للمستقبل".

وأكد أن "مشهد فوز ليستر سيتى بالدورى الإنجليزى نفتقده فى مصر، وعمرنا ما هنكون أبدًا مثل إنجلترا فى الكورة، لأن الإدارة فى مصر غير محترفة نهائيًا، ولا نفكر فى أى تطوير للدورى المصرى".


>-إبراهيم عيسى يشيد بقرارات "الصحفيين".. ويؤكد: "المعركة طويلة"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير