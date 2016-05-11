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القبض على عاطل بحيازته 400 قرص مخدر بأسوان

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القبض على عاطل بحيازته 400 قرص مخدر بأسوان القبض على عاطل بحيازته 400 قرص مخدر بأسوان
تمكنت وحدة مباحث قسم أول أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل لحيازته كمية من الأقراص المخدرة، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "محمد. م" - 30 سنة، عاطل- وبحيازته 400 قرص لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة ومبلغ 100 جنيه.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع حسبما أفادت الشرطة، وتحرر المحضر رقم 2951 لسنة 2016 م إدارى قسم أول أسوان وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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