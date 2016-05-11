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نقيب الصحفيين: نرحب بأي مبادرة تحفظ الكيان الصحفي لحل أزمة «الداخلية»

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نقيب الصحفيين: نرحب بأي مبادرة تحفظ الكيان الصحفي لحل أزمة «الداخلية» نقيب الصحفيين: نرحب بأي مبادرة تحفظ الكيان الصحفي لحل أزمة «الداخلية»

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

أكد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، عقب انتهاء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء، ترحيب المجلس بأي مبادرة لحل أزمة النقابة والداخلية، على أن تحفظ الكيان النقابي وكرامة الصحفي.

وقال «قلاش»، في تصريح له منذ قليل، إن مجلس النقابة قرر تنفيذ قرارات القيد الاستئنافي وطلبات استرداد أموال الأعضاء المتقدمين لمدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، موضحًا أن المجلس وافق على إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الفكرية والثقافية والفنية التي تنظمها اللجنة الثقافية.

‎شارك في الاجتماع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد ميري وكيل أول النقابة، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات وأسامة داوود وحنان فكرى وأبو السعود محمد ومحمود كامل من أعضاء المجلس، فيما تغيب كل من حاتم زكريا وعلاء ثابت وإبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة من أعضاء مجلس النقابة.

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