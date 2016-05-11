أعراض مرض القلب عند النساء

قد تتعرض جميع النساء لخطر الإصابة بأمراض القلب، نتيجة للعديد من العوامل التى منها عدم اتباع نظام غذائى صحى وغيرها من العوامل التى تهدد حياة المرأة، وفى هذه الحالة يجب التعرف على أعراض مرض القلب عند المرأة.

وحسبما جاء فى تقرير نشره الموقع الأمريكى "مايو كلينك"، فإنه على الرغم من أن الكثيرين يفكرون أن أمراض القلب مشكلة تصيب الرجال فقط، لكن وجد أن النساء يموتون كل عام بأمراض الرجال أكثر من الرجال، ومن أحد التحديات أن بعض أعراض مرض القلب لدى النساء قد تكون مختلفة عن الأعراض التى تصيب الرجال.

الأزمة القلبية أكثر أعراض القلب شيوعًا فى النساء:

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أعراض النوبة القلبية عند النساء:

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كما ذكر التقرير أن الأزمة القلبية هى الأكثر شيوعًا فى النساء، وتكون نوعًا من الألم أو الضغط وعدم الراحة فى الصدر، ولكنها ليست دائمًا حادة، وأحيانًا تكون النوبة القلبية للمرأة دون آلام فى الصدر، حيث إن النساء أكثر عرضة من الرجال لأعراض نوبة قلبية ليس بها ألم فى الصدر، موضحًا أن أعراض النوبة القلبية فى النساء تتضمن الآتى:1- ألم فى البطن أو أعلى الظهر والفك والكتف والرقبة.>2- ضيق فى التنفس.>3- ألم فى الذراع اليمنى.>4- الغثيان أو القيء.>5- الدوار أو الدوخة.

وتابع أن هذه الأعراض فى المرأة تكون أكثر مكرًا من آلام الصدر التى تكون واضحة ومرتبطة بالأزمات القلبية، وقد يكون هذا لأن الأزمة القلبية عند المرأة لن تكون فقط فى الشرايين الرئيسية ولكنها أيضًا فى الشرايين الصغيرة التى تغذى القلب بالدم.

وأشار التقرير إلى أن أعراض مرض القلب فى كثير من الأحيان، قد تحدث عندما تكون المرأة مستريحة أو نائمة، لأن الضغط النفسى قد يؤدى إلى أعراض النوبة القلبية صامتة عند النساء.

الاكتئاب والضغط النفسى عوامل تؤثر على قلوب النساء أكثر من الرجال:

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أعراض أمراض القلب.. الدوخة وضيق الصدر وألم الذراعين والفك

أوضح أنه على الرغم من أن عوامل الخطر التقليدية لمرض الشريان التاجى مثل ارتفاع الكولسترول فى الدم وارتفاع ضغط الدم والسمنة، فإنها تؤثر على النساء والرجال، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أكبر فى إصابة النساء بأمراض القلب على سبيل المثال مرض السكر يزيد من خطر إصابة النساء بأمراض القلب عن الرجال، كما أن الضغط النفسى والاكتئاب يؤثران على قلوب النساء أكثر من الرجال والتدخين يعد خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض القلب فى النساء أكثر من الرجال، وأيضًا قلة النشاط البدنى هو عامل خطر رئيسى لأمراض القلب فى النساء.