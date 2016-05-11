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محمد بن راشد يلتقي أنجال المرحوم خلفان الرومي

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محمد بن راشد يلتقي أنجال المرحوم خلفان الرومي محمد بن راشد يلتقي أنجال المرحوم خلفان الرومي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - على هامش فعالية حفل توزيع جائزة الصحافة العربية مساء اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - أنجال المرحوم خلفان محمد الرومي الذي شغل رئاسة لجنة تحكيم جائزة الصحافة العربية منذ تأسيسها قبل عقد ونصف من الزمان وواكب تطورها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من شمولية وشفافية وقيمة معنوية ومهنية عالية تحظى باهتمام واحترام الأوساط الصحافية العربية من مختلف المستويات .

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناقب المرحوم الرومي وإخلاصه في العمل الوطني في شتى ميادينه ووصفه سموه بأنه قامة وطنية محترمة حظي باحترام القيادة وزملائه ورفاق دربه الذين عملوا معه وإلى جانبه في القضايا الوطنية وترك أثرا طيبا في أوساط شعبنا خاصة لأنجاله وذويه المقربين وأصدقائه الذين يترحمون على روحه الطاهرة .

واعتبر سموه أن خلفان الرومي إذا رحل عنا بجسده فروحه وأعماله وإنجازاته الوطنية باقية بيننا يستأنس بها أنجاله وأجيال شعبنا من الشباب لتبقى نبراسا لهم في العمل الوطني الجاد المخلص.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة منى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة .

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